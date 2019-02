AUSTRIA BUNDESLIGA ALUSTAB STATS-IGA KOOSTÖÖD TIIMI TULEMUSTE ANALÜÜSITARKVARA PAKKUMISEKS

LONDON--(BUSINESS WIRE)--STATS, ülemaailmne juhtiv ettevõte spordiandmete ja -analüüsi valdkonnas, teatas uuest partnerlusest Austria Bundesligaga (ÖFBL), pakkumaks liigale meeskondade tulemuste analüüsilahendusi.

2018/2019 hooajaga algav nelja-aastane leping annab ÖFBL-i meeskondadele ligipääsu hulgale STATS-i lahendustele, sealhulgas STATS Tier6+ data™, STATS SportVU jälgimisandmed ja STATS Edge Viewer. STATS SportVU ja STATS Tier 6+ pakuvad tiimidele suurima detailssuega reaalajas mängukajastust, vahendades enam kui 2700 eraldi sündmust mängu jooksul. ÖFBL saab ligipääsu ka teenusele STATS Edge Viewer, mis võimaldab mängude videoanalüüsi ühes tipphetkedega, mida pakub STATS-i tehisintelligentsil põhinev palli valdamise intensiivsuse näitaja.

“Oleme elevil, et käivitame ÖFBL-iga partnerluse, pakkumaks kaugelearenenud tulemuste analüüsi tööriistu meeskondadele ja liigale,” ütles STATS-i ülemaailmse tegevuse juht Ryan Paterson. “Kasutades STATS SportVU ja STATS Tier 6+ Data teenuseid saavad tiimid võtta matšid suurima võimaliku detailsusastmeni osadeks, kasutades jälgimisandmeid, et tõsta üldist taset ning mängijate arengut. Ühes AI pakutavate video tipphetkedega saavad treenerid ja analüütikud paremad tööriistad, et mängu taset tõsta.”

Christian Ebenbauer, Austria Bundesliga tegevjuht: “STATS on juhtiv ülemaailmne teerajaja positsioneerimise ja jälgimisandmete vallas. Esimest korda ajaloos on meil peaaegu kogu liigat hõlmav andmestik, mis on väga väärtuslik, eriti spordiüksuste jaoks. Oleme õnnelikud, et selle partnerluse tulemusena saame astuda suure sammu mänguanalüüsi ja mängijaarengu vallas.”

Et saada rohkemat teavet STATS-i jalgpallitoodete kohta, külastage aadressi

https://www.stats.com/football/

STATS-ist

STATS on juhtiv ülemaailmne spordianalüüsi pakkuja, tegutsedes spordi ja tehnoloogia ristumiskohal. Maailma kõige innovatilisemad brändid, tehnoloogiaettevõtted, liigad ja tosinad maailmakarikatiimid usaldavad STATS-i, et leida enda võidueelis. STATS üjhendab sektori kõige kiirema ja kõige täpsema andmeplatvormi videoanalüüsi, spordisisu ja -uuringutega, mängijaandmetega ning uusimaga tehisintelligentsi (AI) ja masinõppe vallast, et pakkuda meedia ja tulemuste lahendusi, millele võrdväärset pole. STAtS, mis on reaalaja spordiandmete valdkonnas teerajaja, jätkab sektoris innovatsiooni juhtimist enda tootega STATS Edge™, mis on esimene meeskonna tulemuste lahendus, mille taga on AI.

Rohkem teavet leiab aadressil www.stats.com ning jälgides STATS-i Twitteris: @STATSInsightsUK.

Selle teadaande originaaltekst on ametlik ja kaitstud autoriõigusega. Tõlge on tehtud vaid mugavusotstarbel. Teksti kasutamisel tuleb viidata originaaltekstile, kuna vaid see on õiguslikult kehtiv.