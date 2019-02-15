通用再保險集團的NOW應用程式所使用臉部辨識，協助消費者在幾分鐘內完成購買保險

德國科隆--(BUSINESS WIRE)--通用再保險集團(Gen Re)的NOW應用程式使用臉部辨識技術，提供保戶更快、更簡單的有趣方式來購買人壽保險、住院醫療保險或意外傷害保險，始推出其原型。

購買流程從上傳智慧型手機自拍開始，在Lapetus Solutions的JANUS臉部辨識技術支援下，該應用程式可以瞬間產生投保人年齡、性別和身體質量指數(BMI)的估計值，接著以簡化承保流程，可以在幾分鐘內簽發保單。

投保人還可以透過該應用程式管理自己的保險需求，如針對意外傷害保險「預訂」自己需保障的期間。

該應用程式原型的推出，通用再保險股份公司董事長Winfried Heinen博士表示：

「通用再保險集團深知創新的力量而推出NOW 應用程式，也證明我們致力於將保險科技領域的最佳創意回饋給客戶，以開發符合當今迎合科技和生活忙碌的消費者所期望的保險解決方案。

作為一家秉持專業的再保險公司，我們的主要優勢是非常瞭解我們的客戶及他們的期望，新產品和新服務的持續開發仍是通用再保險集團的核心價值。」

當被問及NOW 應用程式的開發時，通用再保險集團東北亞區域執行長Dirk Nieder博士表示：

「與Lapetus Solutions合作，讓我們更接近以下目標，即讓消費者能夠使用智慧型手機快速購買保險，有如乘坐東京地鐵一站的時間內即可完成購買。除了對速度和效率的影響外，我們還將臉部辨識模組視為一種功能性遊戲，它讓承保流程更加以人為本，並吸引和激發越來越熱愛科技的社會大眾。我們很高興能與亞洲及其他地區的客戶合作，將NOW 應用程式的優勢帶給他們的保戶。」

NOW 應用程式目前正以英文、日文、繁體中文、韓文、西班牙文、葡萄牙文和俄文進行測試。它是通用再保險集團目前與世界各地的科技公司合作開發的以保戶為中心的套裝保險科技解決方案之一。有關我們如何塑造保險業未來的詳情，請造訪www.genre.com/futureofinsurance。

有關NOW 應用程式的更多資訊或如需為貴公司安排示範，請聯絡當地的通用再保險集團的代表或：

東北亞區域執行長Dirk Nieder博士，電子郵件：nieder@genre.com。

關於通用再保險集團：

通用再保險集團為人壽暨健康保險和財產暨意外保險業提供再保險解決方案。我們與客戶密切合作，瞭解客戶的策略和經營目標，提供範圍廣泛的產品、工具和資源，旨在促進客戶的持續成長和成功。

通用再保險集團是波克夏海瑟威旗下公司，已經從各大信評機構獲得極佳的財務評等。我們十分重視自身承諾。憑藉140億美元的資本和60億美元的保費，我們只做出我們能夠遵守的承諾。

關於Lapetus：

Lapetus Solutions Inc. (LSI)將科技與機器學習相結合，開發各種工具和平臺，使保險行業能夠減少並取代對傳統風險評估方法的依賴，並獲得更快、更具成本效益以及更準確的結果。

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