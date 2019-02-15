Brightcove簽署最終協定收購Ooyala線上影音平臺業務

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的影音雲端服務提供者Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)今天宣佈，公司已達成最終協定，將收購雲端影音技術提供商Ooyala旗下線上影音平臺(OVP)業務。

Brightcove將收購Ooyala的OVP技術，包括影音內容管理和發佈平臺Backlot、Analytics、Live，及其基本智慧財產權和相關專利。作為此次交易的一部分，Brightcove的收購將涵蓋Ooyala大部分工程、支援和銷售人員，包括該公司位於墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)的業務。Brightcove計畫接管Ooyala旗下OVP業務在全球的所有客戶、轉銷商與合作夥伴關係。

Brightcove執行長Jeff Ray表示：「Ooyala擁有大量的全球客戶，他們瞭解影音的力量，深知影音內容能夠協助業務轉型和吸引新客戶。此次交易使我們業務嫺熟、兢兢業業的全球員工隊伍立即進一步壯大，它將幫助我們加強為所有客戶提供更迅速的創新和更深入的支援。此外，我們還將擴大市場版圖，並進一步鞏固我們在關鍵目標市場贏得新業務的能力。我們對迎接Ooyala的OVP客戶充滿期待，也希望努力確保順利過渡，為他們提供一流的體驗。」

過去15年來，Brightcove開發出市場上最成熟的線上影音平臺，其解決方案可支援媒體、娛樂、行銷和企業領域。Ooyala各項相關技術將整合至Brightcove平臺之中，從而為所有客戶提供更強大的全球服務。

Ooyala執行長Jonathan Huberman表示：「確保客戶的成功是我們的終極追求。選擇Brightcove進一步凸顯了這一承諾，並保證客戶將享有世界級的體驗。在OVP市場，Brightcove的所作所為令人驚歎，我們的客戶將直接與這個市場領袖攜手合作，對此我們感到非常高興。」

此項交易可望於2019年上半年完成。

顧問

BMO Capital Markets就此次交易擔任Brightcove的獨家財務顧問。

關於Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV)是全球首屈一指的強大雲端解決方案提供商，其解決方案用於在各種螢幕上管理、提供影音體驗並使其貨幣化。自2004年創立以來，Brightcove一直是全球線上影音領域的先驅力量，其屢獲殊榮的技術、無與倫比的服務、龐大的合作夥伴生態系統，以及公認的全球影響力，已幫助70多個國家的數千家企業利用影音創造更好的業績。查詢詳情，請造訪www.brightcove.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含美國1995年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act)所界定的某些「前瞻性陳述」，包括和我們發展策略執行情況、收購Ooyala旗下線上影音平臺(OVP)業務的完成和成功整合，以及我們擴大自身領導地位與市場機會的能力有關的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於：計畫、目標、預期和意向，以及本新聞稿中包含的其他並非歷史事實的陳述和可從「預計」、「預期 」、「打算 」、「計畫 」、「相信 」、「尋求 」、「估計 」等詞語或類似措辭加以識別的陳述。這些前瞻性陳述僅反映我們對自身計畫、意向、預期、策略和前景的當前看法，這些看法是以我們目前能夠獲得的資訊以及我們所做的假設為基礎。儘管我們認為這些前瞻性陳述所反映或暗示的計畫、意向、預期、策略和前景是合理的，但我們無法對這些計畫、意向、預期或策略的實現或完成做出保證。此外，實際結果可能與前瞻性陳述中所描述的情況大相逕庭，並將受到各種我們無法控制的風險和因素的影響，包括但不限於：我們曾經虧損的歷史；和收購Ooyala旗下OVP業務能否成功完成，整合Ooyala旗下OVP業務的技術、產品、業務、合約和人員的難度，以及能否實現收購預期效益有關的風險；與客戶對我們產品廣泛需求有關的預期；競爭加劇的影響和我們所提供服務（包括資料傳輸與儲存）商品化的影響；能否擴大我們產品對美國以外客戶的銷售；能否緊跟科技快速變化的步伐來保持在業界的競爭力；維持現有客戶的能力；有效管理自身發展並成功招募其他優秀人才的能力；普通股的價格波動；以及我們最近遞交的Form 10-K年報「風險因素」部分所闡述、經我們隨後遞交的Form 10-Q季報及遞交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件更新後的其他風險。我們並不承擔因新資訊、未來事件或其他因素而更新本文所含任何前瞻性陳述的義務。

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