Brightcove签署最终协议收购Ooyala在线视频平台业务

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的视频云服务提供商Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)今天宣布，公司已达成最终协议收购云视频技术提供商Ooyala旗下在线视频平台(OVP)业务。

Brightcove将收购Ooyala的OVP技术，包括视频内容管理和发布平台Backlot、Analytics、Live，及其基本知识产权和相关专利。作为此次交易的一部分，Brightcove的收购将涵盖Ooyala大部分工程、支持和销售员工，包括该公司位于墨西哥瓜达拉哈拉(Guadalajara)的业务。Brightcove计划接管Ooyala旗下OVP业务在全球的所有客户、转销商与合作伙伴关系。

Brightcove首席执行官Jeff Ray表示：“Ooyala拥有大量的全球客户，他们了解视频的力量，深知视频能够帮助业务转型和吸引新客户。通过此次交易，我们业务娴熟、兢兢业业的全球员工队伍将立即得到进一步壮大，它将帮助我们更好地为所有客户提供更迅速的创新和更深入的支持。此外，我们还将扩大我们的市场覆盖，并进一步巩固我们在关键目标市场赢得新业务的能力。我们对迎接Ooyala的OVP客户充满了期待，也希望努力确保顺利过渡，为他们提供一流的体验。”

过去15年来，Brightcove开发出市场上最成熟的在线视频平台，其解决方案可面向媒体、娱乐、营销和企业领域提供支持。Ooyala各项相关技术将整合入Brightcove平台之中，从而为所有客户提供更强大的全球化服务。

Ooyala首席执行官Jonathan Huberman表示：“为客户的成功保驾护航是我们的终极追求。选择Brightcove进一步凸显了这一承诺，并保证客户将享有世界级的体验。在OVP市场，Brightcove的所作所为令人惊叹，我们的客户将直接与这个市场领袖携手合作，对此我们感到非常高兴。”

此次交易预计将于2019年上半年完成。

顾问

BMO Capital Markets就此次交易担任Brightcove的独家财务顾问。

关于Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV)是强大云解决方案的全球领先提供商，致力于针对各种屏幕管理、提供视频体验并实现其货币化。自公司2004年创立以来，Brightcove一直是全球在线视频领域的先驱力量，其屡获殊荣的技术、无与伦比的服务、庞大的合作伙伴生态系统，以及公认的全球影响力已帮助70多个国家的数千企业借助视频实现更好的业务业绩。垂询详情，请访问www.brightcove.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含美国1995年《私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act)所界定的某些“前瞻性陈述”，包括和我们发展战略执行情况、收购Ooyala旗下在线视频平台(OVP)业务的完成和成功整合，以及我们拓展自身领导地位与市场机遇的能力有关的陈述。这些前瞻性陈述包括但不仅限于：计划、目标、预期和意向，以及本新闻稿中包含的其他并非历史事实的陈述和可通过“预计”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词语或类似措辞加以识别的陈述。这些前瞻性陈述仅反映我们对我们的计划、意向、预期、战略和前景的当前看法，这些看法是以我们目前能够获得的信息以及我们所做的假设为基础。尽管我们认为这些前瞻性陈述所体现或暗含的我们的计划、意向、预期、战略和前景是合理的，但我们无法对这些计划、意向、预期或战略的实现或完成做出保证。此外，实际结果可能与前瞻性陈述中所描述的情况大相径庭，并将受到各种我们无法控制的风险和因素的影响，包括但不仅限于：我们曾经亏损的历史；和收购Ooyala旗下OVP业务能否成功完成，整合Ooyala旗下OVP业务的技术、产品、业务、合约和人员的难度，以及能否实现收购预期效益有关的风险；与客户对我们产品广泛需求有关的预期；竞争加剧的影响和我们所提供服务（包括数据传输与存储）的商品化的影响；我们能否扩大我们产品对美国以外客户的销量；能否紧跟科技飞速变革的步伐来保持在业界的竞争力；我们维持现有客户的能力；我们有效管理自身发展并成功招募其他优秀人才的能力；我们普通股的价格波动；以及我们最近提交的Form 10-K年报“风险因素”部分所阐述的、经我们随后提交的Form 10-Q季报及我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件更新后的其他风险。我们并不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新本文所含任何前瞻性陈述的义务。

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