SUNNYVALE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Het Plug and Play Supply Chain Program organiseerde zijn Batch Four selectieweek in Silicon Valley van 4 tot 7 februari 2019. De selectieweek werd afgesloten met 22 startups die werden geselecteerd om deel te nemen aan het 12 weken durende Supply Chain Innovation programma bij Plug and Play, ‘s werelds grootste end-to-end supply chain innovatieplatform.

De 40 startups die deelnamen aan de selectieweek waren door het Plug and Play Supply Chain-team uit bijna 500 eerste inzendingen voor de startup ingekort. De deelnemende startups kwamen uit de hele wereld en vertegenwoordigden landen als Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Israël en Singapore.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.