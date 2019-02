SUNNYVALE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--El programa Plug and Play Supply Chain ha organizado su semana de selección Batch Four en Silicon Valley del 4 al 7 de febrero de 2019. La semana culminó con la selección de 22 empresas emergentes para participar en el Programa de innovación de la cadena de suministro de 12 semanas en Plug and Play, la plataforma de innovación de la cadena de suministro de principio a fin más grande del mundo.

Las 40 empresas emergentes que asistieron a la semana de selección habían sido reducidas por el equipo de Plug and Play Supply Chain desde las casi 500 empresas emergentes iniciales. Las empresas participantes provienen de todo el mundo, desde países como ustralia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Israel y Singapur.

