SUNNYVALE, California--(BUSINESS WIRE)--Silicon Valley, dal 4 al 7 febbraio 2019, ha ospitato la settimana di selezione per il quarto batch del programma di innovazione delle catene di approvvigionamento di Plug and Play (Plug and Play Supply Chain Program). La settimana di selezione si è conclusa con la scelta di 22 startup che parteciperanno al programma Supply Chain Innovation della durata di 12 settimane su Plug and Play, la più grande piattaforma mondiale di innovazioni nel settore delle catene di approvvigionamento.

Le 40 startup che hanno partecipato alla settimana di selezione erano state scelte dal team Catene di approvvigionamento di Plug and Play tra le quasi 500 domande iniziali ricevute da startup. Le startup partecipanti provenivano da tutto il mondo, rappresentanti paesi quali Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Israele e Singapore.

