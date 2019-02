HomeServe estabelece joint venture no Japão como parte da estratégia de parceria global

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A HomeServe plc (“HomeServe”), uma empresa internacional de reparações e melhorias domésticas, assinou um acordo com a Mitsubishi Corporation (“MC”) para estabelecer uma joint venture (“JV”) no Japão.

Batizada de HomeServe Japan Corporation, a joint venture será 50% propriedade da HomeServe e 50% da Mitsubishi Corporation. A HomeServe Japan Corporation construirá um negócio para fornecer serviços domésticos de emergência e reparos em eletricidade, encanamento, gás, aquecimento, ventilação e ar condicionado. O negócio será baseado em um modelo de filiação e também oferecerá serviços sob demanda para clientes residenciais.

O Japão é a terceira maior economia do mundo, com 53 milhões de lares residenciais. A recente liberalização dos mercados de gás e eletricidade, juntamente com o acesso ao mercado de água para concessões privadas, criou um ambiente positivo para o modelo de assistência domiciliar da HomeServe.

A medida é parte da abordagem de parceria global da HomeServe para fornecer estratégias bem-sucedidas para as empresas de serviços públicos melhorarem sua conexão com os clientes e fortalecerem e ampliarem seus relacionamentos.

As empresas de serviços públicos estão enfrentando desafios sem precedentes. Mudanças regulatórias, novos participantes inovadores, expectativas mais altas dos consumidores e tecnologias em rápida evolução estão pressionando as receitas e estimulando a rotatividade de clientes.

De acordo com Stephen Phillips, CEO Global de Desenvolvimento de Negócios Internacionais da HomeServe, “ as empresas de serviços públicos precisam ir além da prestação de serviços básicos e reavaliar seus modelos de negócios para aproveitar as oportunidades que estão se abrindo neste novo cenário. Os clientes se acostumaram com experiências on-line sem esforço em áreas como comércio varejista e tecnologia inteligente e agora desejam a mesma praticidade por parte de seus fornecedores de serviços públicos”.

“ Os clientes querem que as prestadoras os ajudem a monitorar, gerenciar e manter suas casas. Ao oferecer produtos específicos de valor agregado que podem ser integrados a sistemas domésticos inteligentes maiores, as empresas de serviços públicos têm a oportunidade de se tornarem mais relevantes na vida de seus clientes”, completou.

As propostas e tecnologias de serviços domésticos podem apoiar o posicionamento de uma empresa de serviços públicos como uma janela única para as soluções de gerenciamento residencial e de energia. As pesquisas mostram que os clientes veem sua utilidade como o fornecedor lógico de tais serviços e que tais ofertas têm um impacto positivo no relacionamento com o cliente.

No documento técnico da HomeServe USA, “Natural Gas Utilities: Securing the Future”, de junho de 2017, a análise dos clientes de serviços públicos que adquiriram um plano de assistência domiciliar mostrou um aumento na satisfação de mais de 60% entre os clientes de eletricidade após a adesão. Os clientes de gás estavam 75% mais felizes com o fornecedor em comparação com aqueles que não estavam inscritos no plano.

O documento também vincula a satisfação do cliente com um melhor retorno sobre o patrimônio (ROE) e uma maior rentabilidade. Em média, os serviços públicos de quartil superior obtiveram 10,7% de ROE, enquanto os serviços públicos de quartil inferior obtiveram 10,1%. Da mesma forma, as empresas de distribuição de energia elétrica no primeiro quartil de satisfação do cliente geralmente registram lucros 3 a 4% mais altos do que as que estão nos três quartis mais baixos.

Outras pesquisas (Eneco btg.org 2015 e Centrica Capital Markets Day 2017) mostram uma rotatividade de clientes 60% menor quando os clientes se comprometeram com produtos adicionais, como promoções para casas inteligentes, e que os clientes do segmento de maior valor têm alta propensão a ter vários produtos e 20% menos probabilidade de trocar de fornecedor.

Stephen Phillips comentou: “ A parceria é uma forma eficaz de as empresas de distribuição de energia acompanharem o ritmo frenético das mudanças, transformarem seus serviços voltados para os clientes e ampliarem seu alcance aos lares dos clientes. Mas as empresas de serviços públicos precisam escolher seus parceiros com cuidado. Graças à nossa ampla experiência, a HomeServe compreende os principais elementos das parcerias bem-sucedidas. O mais importante é o alinhamento da cultura, compartilhando os mesmos valores, visão e objetivos. A HomeServe trabalha com mais de 600 empresas de serviços públicos que entendem e podem oferecer ofertas centradas no cliente, vantagens valiosas, facilidade de acesso, níveis excepcionais de serviço nos pontos de interação e comunicação efetiva”.

Sobre a HomeServe

A HomeServe é uma empresa internacional de reparações e melhorias domésticas que oferece às pessoas acesso a comerciantes e tecnologia para administrar suas casas com mais facilidade. A HomeServe está listada na Bolsa de Valores de Londres, com uma capitalização de mercado de c. 3,2 bilhões de libras. Mais informações sobre a estratégia de parceria internacional da HomeServe em www.homeserveglobal.com.

Sobre a Mitsubishi Corporation

A Mitsubishi Corporation é uma empresa global de negócios integrados que desenvolve e opera negócios em praticamente todos os setores, incluindo finanças industriais, energia, metais, maquinaria, produtos químicos e elementos essenciais para a vida diária, com relacionamentos abrangentes com empresas públicas e privadas no Japão.

