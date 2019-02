COLOGNE, Germany--(BUSINESS WIRE)--Gen Re’s NOW app maakt gebruik van gezichtsanalysetechnologie om een snellere, eenvoudigere – en leukere – manier aan te bieden om een levens-, zorg- of overlijdensverzekering af te sluiten. Het prototype werd net gelanceerd.

Het afsluitproces begint met het uploaden van een selfie van uw smartphone. Aangedreven door de JANUS gezichtsanalysetechnologie van Lapetus Solutions, geeft de app in een oogwenk een schatting van de leeftijd, het geslacht en de BMI van de gebruiker. Dit wordt gevolgd door een gestroomlijnd intakeproces, waardoor er binnen enkele minuten een polis kan worden uitgegeven aan de aanvrager.

