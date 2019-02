Nieuw bedrijf Arvelle Therapeutics verkrijgt exclusieve rechten van SK Biopharmaceuticals voor het ontwikkelen en op de markt brengen van cenobamaat in Europa

BAZEL, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--SK Biopharmaceuticals en Arvelle Therapeutics GmbH hebben vandaag bekendgemaakt dat ze een exclusieve licentieovereenkomst zijn aangegaan voor het ontwikkelen en op de markt brengen van cenobamaat door Arvelle in Europa. Cenobamaat is een innovatief klein-moleculair onderzoeksgeneesmiddel voor epilepsie dat mogelijk kan worden gebruikt voor de behandeling van partiële insulten bij volwassen patiënten. Op grond van de overeenkomst ontvangt SK Biopharmaceuticals een voorschot van USD 100 miljoen en komt het bedrijf in aanmerking voor maximaal USD 430 miljoen na het bereiken van bepaalde regulatieve en commerciële mijlpalen, naast royalty’s op de netto verkopen die worden gegenereerd in Europa. SK Biopharmaceuticals heeft de optie een aanzienlijk equitybelang te nemen in Arvelle en behoudt daarnaast de handelsrechten voor alle gebieden buiten Europa. Cenobamaat is door SK Biopharmaceuticals ontdekt en ontwikkeld vanaf het begin tot aan de acceptatie van een New Drug Application (NDA) door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

“We zijn zeer verheugd over deze licentieovereenkomst met Arvelle, aangezien deze een belangrijke erkenning is van het wereldwijde potentieel van cenobamaat als nieuwe behandelingsoptie voor volwassenen met partiële insulten,” aldus dr. Jeong Woo Cho, President en CEO van SK Biopharmaceuticals. “Dankzij het ervaren team van leidinggevenden van Arvelle en de focus van het bedrijf op aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, is Arvelle de ideale partner om het ontwikkelen en op de markt brengen van ons middel in Europa te bevorderen.”

Arvelle is een nieuw bedrijf dat een van de grootste initiële financieringstoezeggingen heeft ontvangen voor een op Europa gericht biofarmaceutisch bedrijf, afkomstig van een wereldwijd beleggerssyndicaat bestaande uit onder andere NovaQuest, LSP, BRV Capital Management, Andera Partners en H.I.G. BioHealth Partners. Mark Altmeyer is benoemd als President en CEO van Arvelle. Altmeyer neemt meer dan 30 jaar internationale ervaring op het gebied van de biofarmaceutica met zich mee naar Arvelle. Als President en CEO van Otsuka America Pharmaceutical, Inc. overzag Altmeyer de groei van Abilify® tot een product met een waarde van miljarden dollars. Meest recentelijk diende hij als President en Chief Commercial Officer bij Axovant Sciences. Daarvoor gaf hij leiding aan de bedrijfsunit voor neurowetenschappen van Bristol-Myers Squibb Company. Altmeyer wordt vergezeld door een team van collega's van Axovant met uitgebreide ervaring op het gebied van het ontwikkelen en wereldwijd op de markt brengen van geneesmiddelen voor het centrale zenuwstelsel. Arvelle heeft de intentie een vergunning aan te vragen voor het op de markt brengen van cenobamaat voor partiële insulten bij volwassenen op basis van de gegevens uit het wereldwijde klinische onderzoeksprogramma van SK Biopharmaceuticals.

“We hebben Arvelle opgericht om werkelijk innovatieve producten voor het centrale zenuwstelsel beschikbaar te maken voor patiënten met ernstige neurologische aandoeningen, en cenobamaat is het perfecte eerste product uit het ontwikkeltraject,” aldus Altmeyer. “Gelet op de gegevens uit de klinische onderzoeken en de acceptatie door de FDA van de NDA, geloven we dat cenobamaat het potentieel heeft een belangrijke optie te worden als epilepsiegeneesmiddel voor de behandeling van volwassen patiënten met partiële insulten. We stellen de steun en erkenning van onze beleggers zeer op prijs en zijn uiterst enthousiast over onze mogelijkheden op de Europese markt.”

“We zijn zeer enthousiast over onze investering in het getalenteerde team van Arvelle in deze nieuwe onderneming,” aldus Martijn Kleijwegt, Managing Partner van LSP. “SK Biopharmaceuticals heeft uitstekend werk gedaan met de ontdekking en ontwikkeling van cenobamaat, en we geloven dat Arvelle het juiste bedrijf is om goedkeuring voor cenobamaat te verkrijgen in de EU en ervoor te zorgen dat het middel uiteindelijk beschikbaar wordt voor patiënten in Europa.”

Over cenobamaat

Cenobamaat (YKP3089) werd ontdekt door SK Biopharmaceuticals en SK life science en wordt onderzocht als mogelijke behandeling van partiële insulten (ook wel “focale insulten” genoemd) bij volwassen patiënten. Het werkingsmechanisme van cenobamaat is nog niet volledig doorgrond, maar het vermoeden bestaat dat het middel effectief is door twee afzonderlijke werkingsmechanismen: het versterken van remmende stromen door positieve modulatie van GABA-A-receptoren, en het afzwakken van prikkelende stromen door het remmen van de persistente natriumstroom.

Op dit moment lopen internationale onderzoeken met patiënten met partiële insulten om de veiligheid van cenobamaat te beoordelen. Verder loopt een klinische onderzoek naar de veiligheid van cenobamaat en de werkzaamheid ervan voor een andere vorm van epilepsie bij volwassen patiënten.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft in februari 2019 de indiening geaccepteerd van een New Drug Application (NDA) voor cenobamaat voor de potentiële behandeling van partiële insulten bij volwassenen.

Cenobamaat is nog niet goedgekeurd door de FDA, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) of andere regulerende instanties. De veiligheid en werkzaamheid zijn nog niet bewezen.

Over SK Biopharmaceuticals

SK Biopharmaceuticals richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van behandelingen voor aandoeningen van het centrale zenuwstelsel en kanker. SK Biopharmaceuticals is een gelieerde onderneming van SK Group, het op een na grootste concern in Korea.

Momenteel doet SK Biopharmaceuticals een eerste onderzoek naar de ontwikkeling van innovatieve nieuwe geneesmiddelen in haar onderzoekscentrum in Pangyo in de provincie Gyeonggi in Korea. Verder werkt het bedrijf aan internationale klinische ontwikkeling en direct marketing door middel van haar Amerikaanse dochteronderneming SK Life Science, Inc., in Fair Lawn, New Jersey, VS.

SK Biopharmaceuticals beschikt over een ontwikkeltraject van acht middelen voor de behandeling van aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, waaronder epilepsie, slaapstoornissen en ADHD. Het eerste product dat het bedrijf van plan is op de markt te brengen, cenobamaat (YKP3089), is een onderzoeksmiddel voor potentiële behandeling van partiële insulten bij volwassen patiënten. De NDA voor cenobamaat voor de potentiële behandeling van insulten bij volwassen patiënten is momenteel in behandeling bij de FDA. Meer informatie is te verkrijgen op de website van SK Biopharmaceuticals, www.skbp.com/eng.

Over Arvelle Therapeutics

Arvelle Therapeutics is een biofarmaceutisch bedrijf, met als missie het beschikbaar maken van innovatieve oplossingen voor patiënten met aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. Arvelle is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het op de markt brengen van cenobamaat, een onderzoeksgeneesmiddel voor epilepsie, op de Europese markt. Arvelle heeft haar hoofdkantoor in Zwitserland en heeft een van de grootste initiële financieringstoezeggingen ontvangen voor een op Europa gericht biofarmaceutisch bedrijf, met investeringen van een wereldwijd syndicaat bestaande uit onder andere NovaQuest Capital Management, LSP, BRV Capital Management, Andera Partners en H.I.G. BioHealth Partners. Meer informatie is te vinden op http://arvelletx.com/.

