Arvelle Therapeutics nouvellement créée acquiert les droits exclusifs de SK Biopharmaceuticals pour développer et commercialiser le Cénobamate en Europe

BÂLE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--SK Biopharmaceuticals et Arvelle Therapeutics GmbH ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence exclusive pour le développement et la commercialisation du cénobamate en Europe. Le cénobamate est un nouveau médicament antiépileptique expérimental à petites molécules pour le traitement potentiel des crises partielles chez les patients adultes. Suivant les termes de l'accord, SK Biopharmaceuticals recevra un paiement initial de 100 millions de dollars et pourra recevoir jusqu'à 430 millions de dollars à l'atteinte de certaines étapes réglementaires et commerciales, en plus des redevances sur les ventes nettes réalisées en Europe. SK Biopharmaceuticals aura la possibilité d'acquérir une participation significative dans Arvelle et conservera également les droits commerciaux pour tous les territoires non européens. Le cénobamate a été découvert et mis au point par SK Biopharmaceuticals depuis sa création jusqu'à l'acceptation d'une demande de drogue nouvelle (DDN) par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

"Nous sommes très heureux de conclure cet accord de licence avec Arvelle, car il constitue une validation importante du potentiel mondial du cénobamate comme nouvelle option thérapeutique pour les adultes souffrant de crises partielles ", a déclaré le Dr Jeong Woo Cho, Président et CEO de SK Biopharmaceuticals. "L'équipe de direction expérimentée d'Arvelle et sa focalisation sur les troubles du SNC en font le partenaire idéal pour faire progresser le développement et la commercialisation de notre composé en Europe."

Arvelle Therapeutics est une société nouvellement créée qui a reçu l'un des plus importants engagements de financement initial pour une société biopharmaceutique européenne d'un syndicat mondial d'investisseurs comprenant NovaQuest, LSP, BRV Capital Management, Andera Partners, et H.I.G. BioHealth Partners. Mark Altmeyer a été nommé Président et CEO d'Arvelle. Altmeyer apporte à Arvelle plus de 30 ans d'expérience biopharmaceutique mondiale. En tant que Président et CEO d'Otsuka America Pharmaceutical, Inc, Altmeyer a piloté la croissance d'Abilify® en un produit de plusieurs milliards de dollars. Plus récemment, il a été Président et Chief Commercial Officer d'Axovant Sciences et a précédemment dirigé l'unité d'affaires neurosciences chez Bristol-Myers Squibb Company. Altmeyer est rejoint par une équipe talentueuse de collègues d'Axovant ayant une grande expérience dans le développement de médicaments pour le SNC et la commercialisation mondiale. Arvelle a l'intention de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour le cénobamate pour les crises partielles chez les patients adultes sur la base des données générées par le programme mondial d'essais cliniques de SK Biopharmaceuticals.

"Nous avons lancé Arvelle pour apporter des produits vraiment innovants dans le domaine du SNC aux patients souffrant de troubles neurologiques graves et le cénobamate est le premier produit en développement parfait," a déclaré Altmeyer. "Compte tenu des données générées par les essais cliniques et de l'acceptation de la DDN par la FDA, nous croyons que le cénobamate a le potentiel de devenir une option thérapeutique antiépileptique importante pour les patients adultes souffrant de crises partielles. Nous apprécions le soutien et la validation de nos investisseurs et sommes très enthousiastes quant à notre potentiel sur le marché européen."

"Nous sommes très heureux d'investir dans l'équipe talentueuse d'Arvelle pour cette nouvelle aventure", a déclaré Martijn Kleijwegt, Managing Partner de LSP. "SK Biopharmaceuticals a fait un excellent travail sur la découverte et le développement du cénobamate et nous pensons qu'Arvelle est la société idéale pour obtenir l'approbation de l'UE pour le cénobamate et finalement le proposer aux patients en Europe."

A propos du Cénobamate

Le cénobamate (YKP3089) a été découvert par SK Biopharmaceuticals et SK Life Science et fait l'objet d'études pour le traitement potentiel des crises partielles (aussi appelées "crises focales") chez des patients adultes. Le mécanisme d'action du cénobamate n'est pas entièrement compris, mais on croit qu'il fonctionne par deux mécanismes distincts : l'amélioration des courants inhibiteurs par la modulation positive des récepteurs GABA-A et la diminution des courants excitateurs en inhibant le courant de sodium persistant.

Des essais mondiaux sont en cours pour évaluer l'innocuité du cénobamate chez les adultes qui présentent des crises partielles. Un autre essai clinique porte sur l'innocuité et l'efficacité du cénobamate pour une autre forme d'épilepsie chez des patients adultes.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté le dépôt de la Demande de drogue nouvelle pour le cénobamate dans le traitement potentiel des crises partielles chez l'adulte en février 2019.

Le cénobamate n'est pas approuvé par la FDA, l'Agence européenne des médicaments (EMA) ou toute autre autorité réglementaire. L'innocuité et l'efficacité n'ont pas été établies.

A propos de SK Biopharmaceuticals

SK Biopharmaceuticals se concentre sur la recherche et le développement de traitements pour les troubles du système nerveux central (SNC) et le cancer. SK Biopharmaceuticals est une filiale de SK Group, le deuxième plus grand conglomérat en Corée.

Actuellement, SK Biopharmaceuticals mène des recherches fondamentales pour le développement de nouveaux médicaments innovants dans son centre de recherche de Pangyo, province de Gyeonggi, en Corée. La société poursuit en outre le développement clinique mondial et le marketing direct par l'intermédiaire de sa filiale américaine SK Life Science, Inc. à Fair Lawn, New Jersey, États-Unis.

SK Biopharmaceuticals dispose d'un portefeuille de huit composés en développement pour le traitement des troubles du SNC, notamment l'épilepsie, les troubles du sommeil et le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention. Le premier produit que la société prévoit commercialiser, le cénobamate (YKP3089), est un composé expérimental pour le traitement potentiel des crises partielles chez les patients adultes. La DDN pour le cénobamate pour le traitement potentiel des crises partielles chez les patients adultes est en cours d'examen par la FDA. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de SK Biopharmaceuticals à l'adresse suivante www.skbp.com/eng.

A propos de Arvelle Therapeutics

Arvelle Therapeutics est une société biopharmaceutique dont la mission est d'apporter des solutions innovantes aux patients souffrant de troubles du SNC. Arvelle est responsable du développement et de la commercialisation du cénobamate, un antiépileptique expérimental, sur le marché européen. Arvelle a son siège social en Suisse et a reçu l'un des plus importants engagements de financement initial pour une société biopharmaceutique à vocation européenne avec des investissements d'un consortium mondial comprenant NovaQuest Capital Management, LSP, BRV Capital Management, Andera Partners et H.I.G. BioHealth Partners. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante http://arvelletx.com/.

