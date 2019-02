BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), een toonaangevende wereldwijde leverancier van clouddiensten voor video, kondigde vandaag aan dat het definitief overeenstemming heeft bereikt om de online videoplatform (OVP) business van Ooyala, een leverancier van cloud video technologie, over te nemen.

Brightcove verwerft de OVP-technologie van Ooyala, waaronder het beheer van videocontent en de publicatieplatformen Backlot, Analytics, Live alsmede de onderliggende IP en bijbehorende patenten.

