HomeServe plc ("HomeServe"), het internationale bedrijf voor reparaties en verbeteringen aan huis, heeft een overeenkomst getekend met Mitsubishi Corporation ("MC") om een joint venture ("JV") op te richten in Japan.

Om HomeServe Japan Corporation te heten, wordt de joint venture 50:50 eigendom van HomeServe en Mitsubishi Corporation. HomeServe Japan Corporation zal een bedrijf opzetten om nood- en reparatiediensten te verlenen op het gebied van elektriciteit, sanitair, gas, verwarming, verwarming, ventilatie en airconditioning. De onderneming zal gebaseerd zijn op een lidmaatschapsmodel en zal ook on-demand diensten aanbieden aan particuliere klanten.

