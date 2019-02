Saudi Aramco et Total investissent ensemble dans un réseau de stations-service en Arabie Saoudite

DHAHRAN, Saudi Arabia & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Saudi Aramco et Total ont signé aujourd'hui un accord de coentreprise pour développer la distribution et la vente de produits pétroliers et de services associés en Arabie Saoudite. Cette coentreprise, détenue à parts égales par les deux partenaires, prévoit d’investir environ 1 milliard de dollars sur le marché saoudien au cours des six prochaines années et proposera aux automobilistes des carburants premium ainsi qu’une large gamme de services associés.

« Total est fier d'être la première major internationale à investir dans la distribution et la vente de carburants et de produits pétroliers en Arabie Saoudite. Ce nouvel accord de coentreprise est en ligne avec notre stratégie globale de développement sur les marchés en forte croissance, » a déclaré Momar Nguer, Président de la division Marketing et services et membre du Comité exécutif de Total. « Nous réaffirmons également le partenariat long-terme que nous entretenons avec Saudi Aramco. Dans la continuité de nos investissements conjoints sur la plateforme intégrée de raffinage et de pétrochimie de SATORP, nous nous réjouissons de pouvoir ainsi apporter sur le marché saoudien notre expertise et notre sens de la relation client, tout en contribuant au développement de l’emploi local. »

« Je me réjouis de cette étape importante, qui va contribuer à transformer le marché de la distribution de carburants dans le Royaume. Nous sommes impatients de travailler avec Total, notre partenaire de longue date, et de faire appel à leur vaste expérience sur ce type de marché » a ajouté Abdulaziz Al-Judaimi, Senior Vice President des activités Aval de Saudi Aramco. « Nous souhaitons améliorer la qualité de ces services, mais visons également la création de milliers d'emplois et d’opportunités d'investissements dans le Royaume. Ce projet contribuera également à l’optimisation de la valeur totale de nos ressources en hydrocarbures. »

Les deux partenaires ont également signé ensemble un accord avec les propriétaires de Tas’helat Marketing Company et Sahel Transport Company pour acquérir ces deux entreprises, incluant un réseau de 270 stations-service et une flotte de véhicules de transport de produits pétroliers. Saudi Aramco et Total prévoient de moderniser ce réseau et envisagent sur certains sites la construction de nouvelles stations, emblématiques en termes de qualité et offres de service.

Cette opération reste soumise à l’approbation des autorités administratives compétentes

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

A propos de Saudi Aramco :

Saudi Aramco est une société intégrée mondiale de premier plan dans le secteur de l'énergie et des produits chimiques. Nous sommes fondamentalement convaincus que l'énergie est une opportunité. De la production d'environ un baril de pétrole sur huit dans le monde à la mise au point de nouvelles technologies énergétiques, nos équipes à travers le monde s’engagent pour que toutes leurs actions aient une portée. Nous travaillons à rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles afin de contribuer à favoriser la stabilité et la croissance sur le long-terme dans le monde entier. www.saudiaramco.com

