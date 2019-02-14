通用再保险集团的NOW应用程序使用面部分析，帮助消费者在几分钟内购买保险

德国科隆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--通用再保险集团(Gen Re)的NOW应用程序使用面部分析技术，提供一种更快、更简单的有趣方式来购买人寿、住院现金或意外死亡保险。其原型刚刚推出。

购买流程从上传智能手机自拍照开始。在Lapetus Solutions的JANUS面部分析技术支持下，该应用程序可以瞬间返回用户年龄、性别和体重指数(BMI)的估计值。接下来是简化的入保流程，意味着可以在几分钟内向申请人签发保单。

投保人还可通过这款应用程序管理自己的保险事务，比如针对意外死亡保险“预订”自己获得保险保障的时间段。

谈到该应用程序原型的推出，通用再保险股份公司执行委员会主席Winfried Heinen博士表示：

“ 通用再保险集团深知创新的力量，NOW 应用程序的推出表明我们致力于将保险科技领域的最佳创意带给客户，以开发能满足当今精通技术和时间紧迫的消费者所期望的保险解决方案。

作为一家直接再保险公司，我们的一个关键优势是，我们可以非常详细地了解我们的客户及其目标。支持新产品和服务的开发仍然是通用再保险集团承诺的核心。”

当被问及NOW 应用程序的开发时，通用再保险集团东北亚人寿/健康保险部区域总监Dirk Nieder博士表示：

“ 与Lapetus Solutions合作，让我们离以下目标更近一步，即让消费者能够在移动中使用智能手机快速购买保险，比如在乘坐东京地铁一站路的时间内即可完成购买。除了对速度和效率的影响外，我们还将面部分析模块视为一种游戏化功能，它让入保流程更加以人为本，并吸引和激励越来越精通技术的受众。我们很高兴能与亚洲及其他地区的客户合作，将NOW 应用程序的优势带给他们的顾客。”

NOW 应用程序目前正以英语、日语、繁体中文、韩语、西班牙语、葡萄牙语和俄语进行测试。它是通用再保险集团目前与世界各地的科技公司合作开发的一套基于保险科技的以客户为中心的解决方案之一。有关我们如何塑造保险业未来的详情，请访问www.genre.com/futureofinsurance。

有关NOW 应用程序的更多信息或如需为贵公司安排一次演示，请联系当地的通用再保险集团代表或：

东北亚人寿/健康保险部区域总监Dirk Nieder博士，电邮：nieder@genre.com。

关于通用再保险集团：

通用再保险集团为人寿/健康保险和财产/意外保险行业提供再保险解决方案。我们与客户紧密合作，了解客户的战略和运营目标，提供范围广泛的产品、工具和资源，旨在促进客户的持续增长和成功。

通用再保险集团是伯克希尔哈撒韦旗下公司，已经从各大评级机构获得出色的财务实力评级。我们十分重视自身承诺。凭借140亿美元的资本和60亿美元的保费，我们只做出我们能够遵守的承诺。

关于Lapetus：

Lapetus Solutions Inc. (LSI)将科学技术与机器学习相结合，开发各种工具和平台，使依赖生活事件预测的行业减少并取代对传统评估方法的依赖，并获得更快、更具成本效益以及更准确的结果。

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