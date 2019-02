FCA et Groupe PSA prolongent leur partenariat à Sevel jusqu’en 2023

RUEIL-MALMAISON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

FCA Italie et le Groupe PSA (Paris:UG) ont signé un accord portant sur la prolongation jusqu’en 2023 de leur fructueuse coopération en matière de véhicules utilitaires légers (VUL) entamée il y a 40 ans.

Ce nouvel accord prévoit notamment la poursuite de la production par la co-entreprise des gros fourgons Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper ainsi que la production de versions complémentaires pour couvrir les besoins des marques Opel et Vauxhal.

Pour accompagner l’augmentation attendue de la demande, FCA et Groupe PSA ont décidé d’accroître les capacités de production du site de Sevel dès 2019, avec le renfort éventuel d’équipes supplémentaires.

L’accord envisage également l’utilisation à moyen terme d’une capacité de production complémentaire du Groupe PSA pour l’assemblage de certaines versions des gros fourgons pour les marques Peugeot, Citroën, Opel et Vauxhall.

Le site de Sevel, inauguré en 1981 à Val di Sangro (Atessa, Italie), emploie 6 200 collaborateurs et occupe une surface de 1,2 million de mètres carrés. C’est l’usine de production de VUL la plus grande et la plus flexible en Europe, capable de produire un large éventail de configurations. Sevel est aussi l’une des usines de VUL les plus efficientes au monde par son niveau de spécialisation, de performance opérationnelle et d’organisation.

Le site accueille enfin une « Academy », centre d’excellence où les employés peuvent se former et renforcer leurs compétences, mais aussi effectuer des simulations et créer des solutions innovantes.

