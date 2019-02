Orange Polska selecteert MATRIXX Digital Commerce om klantbeleving te transformeren

SARATOGA, Californië--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software (http://www.matrixx.com) heeft vandaag bekendgemaakt dat Orange Polska, de grootste aanbieder van telecommunicatie in Polen, MATRIXX Digital Commerce gaat gebruiken als fundament voor zijn digitale transformatie.

Orange Polska investeert in nieuwe IT-infrastructuur die het geavanceerde klantbeleving en innovatieve mogelijkheden die nodig zijn om marktaandeel te krijgen en behouden. Door MATRIXX Software en zijn Digital Commerce Platform te kiezen, heeft Orange Polska een bewezen digitaal platform gekozen.

Met MATRIXX zal Orange Polska in staat zijn om klantenervaring te digitaliseren, klantenreizen te vereenvoudigen en betere en meer interactieve ervaringen te bieden. Orange Polska heeft het belang ingezien om snel op te markt te komen met hun nieuwe capaciteiten. Door samen te werken met MATRIXX Software heeft Orange Polska een snelle aanpak van transformatie.

“We hebben MATRIXX Software gekozen omdat het de flexibiliteit van onze zakelijke behoeften mogelijk maakt, inclusief volledige transparantie in iedere dienst die we leveren, real-time gepersonaliseerde aanbiedingen op basis van gedrag en gebruik en onmiddellijke toegang tot aanbiedingen”, zei Bruno Chomel, CIO, Orange Polska. “MATRIXX Software is een belangrijke component van onze nieuwe digitale architectuur en maakt de transformatie van ons bedrijfsmodel mogelijk bij schaalvergroting.”

“Telecommunitiebedrijven vermijden steeds vaker complexe, meerjarige IT-vervangingsprojecten ten gunste van een snelle aanpak die hun bedrijven snel transformeert, en ze kiezen MATRIXX als hun technologiepartner”, zei Dave Labuda, oprichter, CEO en CTO van MATRIXX Software. “Door een enkel, uitgebreid platform voor alle netwerken, services en apparaten te kiezen, stellen we Orange Polska uit met de flexibiliteit die ze nodig hebben om succesvol te zin in de mobiele economie van vandaag, en de naadloze schaalbaarheid die ze moeten bereiken in de wereld van morgen.”

MATRIXX Software’s meervoudig gepatenteerde, prijsbekroonde MATRIXX Digital Commerce is compleet nieuw gecreëerd en maakt een primair digitale transformatie mogelijk van bedrijfsondersteunende systemen van telecommunicatiebedrijven (BSS). Het verenigt traditioneel gescheiden netwerk en IT-functies in een enkel platform, inclusief productontwerp en lifecyclebeheer, klantbeleving, dienstverlening en tegeldemaking. Het is gemaakt voor digitale toepassingen en biedt exploitanten de flexibiliteit en naadloze schaalbaarheid vereist om vandaag en morgen succes te hebben en te winnen.

Over Orange Polska

Orange Polska is een vooraanstaande aanbieder van telecommunicatiediensten in Polen in alle segmenten van de telecommunicatiemarkt. Het heeft de grootste infrastructuur in het land. Het biedt 20 miljoen klanten moderne technologie, inclusief convergentiediensten, die vaste en mobiele telefonie, vast en mobiel internet en talloze multimediadiensten combineren. Orange Polska biedt ook uitgebreide oplossingen voor bedrijven. Het bedrijf verricht onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten en ondersteunt innovativiteit. Orange Polska investeert in ultrasnel glasvezelinternet en 4G/LTE mobiel internet.

Orange Polska is onderdeel van Orange - een van 's werelds vooraanstaande telecommunicatiebedrijven actief in 28 landen.

Over MATRIXX Software

Het in Silicon Valley gevestigde MATRIXX Software helpt telecommunicatiebedrijven zichzelf opnieuw uit te vinden als leiders van de digitale economie. Onze meervoudig gepatenteerde MATRIXX Digital Commerce is gecreëerd om als fundering te dienen voor IT-architectuur van de volgende generatie in staat om snelle transformatie mogelijk te maken. Door innovaties in ontwikkeling, product, verkoop en uitrol, geven we dienstverleners in communicatie de snelheid, flexibiliteit en autonomie die ze nodig hebben om hun klanten moderne digitale ervaringen te bieden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.