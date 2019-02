Orange Polska sceglie MATRIXX Digital Commerce per trasformare il coinvolgimento dei clienti

SARATOGA, California--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software (http://www.matrixx.com) ha annunciato quest’oggi che Orange Polska, il maggior fornitore di servizi di telecomunicazione della Polonia, è in procinto di implementare MATRIXX Digital Commerce quale pilastro portante della propria trasformazione digitale.

Orange Polska sta investendo in una nuova infrastruttura IT in grado di supportare il coinvolgimento sofisticato dei clienti e le innovative funzionalità di monetizzazione necessarie per conquistare e mantenere la propria quota di mercato. Scegliendo MATRIXX Software e la sua piattaforma MATRIXX Digital Commerce, Orange Polska ha scelto una piattaforma digitale comprovata.

Grazie a MATRIXX Orange Polska potrà digitalizzare il coinvolgimento dei clienti, semplificarne il percorso e offrire esperienze più ricche e avvincenti. Orange Polska ha riconosciuto l’importanza dell’accelerazione dei tempi di commercializzazione conseguibile grazie alle loro nuove funzionalità. La collaborazione con MATRIXX Software consente a Orange Polska di adottare un approccio alla trasformazione rapida e seguendo un percorso preferenziale.

“Ci siamo rivolti a MATRIXX Software perché ci offre la flessibilità richiesta dalle nostre attività, tra cui la piena trasparenza per ogni nostro servizio, l’offerta di soluzioni in tempo reale personalizzate in base a comportamento e utilizzo, e l’accesso immediato a offerte” ha spiegato Bruno Chomel, direttore degli investimenti presso Orange Polska. “MATRIXX Software costituisce una componente chiave della nostra nuova Architettura digitale e ci permette di trasformare il nostro modello operativo man mano che ci espandiamo.”

“Gli società di telecomunicazione sono sempre meno propense a imbarcarsi in progetti pluriennali che prevedono la sostituzione di interi sistemi IT optando invece per un approccio rapido volto a favorire la trasformazione veloce dell’intera organizzazione e, a tal fine, scegliendo MATRIXX come partner tecnologico” ha affermato Dave Labuda, fondatore, amministratore delegato e direttore tecnologico di MATRIXX Software. “Siamo molto lieti di poter dotare Orange Polska della flessibilità necessaria per aver successo nell’attuale economia “mobile-first” e della piena scalabilità che le occorrerà per conquistare il mondo di domani mettendo a sua disposizione un’unica piattaforma completa per tutti i servizi, le reti e i dispositivi.”

Sviluppata di sana pianta da MATRIXX Software, la premiata piattaforma pluribrevettata MATRIXX Digital Commerce consente la reinvenzione digitale dei sistemi a sostegno delle imprese (business support system, BSS) operanti nel settore delle telecomunicazioni. Si tratta di una piattaforma che accomuna funzioni di rete e IT tradizionalmente separate, tra cui la progettazione e la gestione del ciclo di vita del prodotto, il coinvolgimento dei clienti, la fornitura dei servizi e la monetizzazione. Pensata per l’era digitale, questa piattaforma offre agli operatori l’agilità e la scalabilità necessarie per garantire la competitività e il successo oggi e domani.

Informazioni su Orange Polska

Orange Polska è un prestigioso fornitore polacco di telecomunicazioni operante in tutti i segmenti del settore delle telecomunicazioni. Essa è dotata dell’infrastruttura più grande del Paese. La società offre tecnologie moderne a 20 milioni di clienti, che includono soluzioni di convergenza che permettono l’offerta di servizi combinati di telefonia fissa e mobile, connettività Internet residenziale e mobile, nonché numerosi servizi multimediali. Orange Polska fornisce anche soluzioni aziendali complete. La società conduce attività di ricerca e sviluppo e sostiene lo spirito d’innovazione. Orange Polska investe in soluzioni per la connettività Internet su fibra ultra veloce e la connettività Internet mobile 4G/LTE.

Orange Polska fa parte di Orange, uno dei maggiori operatori al mondo del settore delle telecomunicazioni attivo in 28 Paesi.

Informazioni su MATRIXX Software

MATRIXX Software, con sede nella Silicon Valley, si adopera per aiutare i fornitori di servizi di telecomunicazione a reinventarsi per conquistare una posizione di testa nell’economia digitale. La nostra piattaforma pluribrevettata MATRIXX Digital Commerce è stata progettata da cima a fondo per fungere da base per le architetture IT di prossima generazione in grado di sostenere la trasformazione rapida. Innovando la progettazione, i prodotti, le vendite e l’implementazione dotiamo i fornitori di servizi di telecomunicazione della velocità, dell’agilità e dell’autonomia necessarie per poter offrire ai loro clienti esperienze digitali moderne.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.