Orange Polska sélectionne MATRIXX Digital Commerce pour transformer l’engagement des clients

SARATOGA, Californie--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software (http://www.matrixx.com) a annoncé aujourd’hui qu’Orange Polska, le plus grand fournisseur de télécommunications de Pologne, déploie MATRIXX Digital Commerce comme fondement de sa transformation numérique.

Orange Polska investit dans une nouvelle infrastructure informatique qui prend en charge le riche engagement des clients et les capacités innovantes en monétisation nécessaires pour remporter et conserver des parts de marché. En choisissant MATRIXX Software et sa plateforme MATRIXX Digital Commerce, Orange Polska a choisi une plateforme numérique éprouvée.

Grâce à MATRIXX, Orange Polska aura la capacité de numériser l’engagement des clients, de simplifier leur parcours et de fournir des expériences plus riches et plus motivantes. Orange Polska a reconnu l’importance d’une mise sur le marché rapide avec ses nouvelles capacités. Son partenariat avec MATRIXX Software offre à Orange Polska une rapide approche de transformation accélérée.

« Nous avons sélectionné MATRIXX Software parce qu’il nous offre l’agilité nécessaire à notre entreprise, y compris la complète transparence dans chaque service que nous proposons, des offres personnalisées en temps réel basées sur le comportement et l’usage, ainsi que l’accès instantané aux offres », a déclaré Bruno Chomel, directeur informatique, Orange Polska. « MATRIXX Software est un composant clé de notre architecture numérique et permet la transformation de notre modèle d’exploitation à mesure que nous évoluons ».

« De plus en plus, les entreprises de télécommunications évitent les projets complexes de remplacement informatique qui durent des années en faveur d’une approche rapide qui pilote la transformation dans les meilleurs délais sur l’ensemble de leurs activités et elles choisissent MATRIXX comme partenaire de technologie », a expliqué Dave Labuda, fondateur, PDG et directeur de technologie de MATRIXX Software. « En proposant une plateforme unique complète à travers tous les réseaux, les services et les appareils, nous sommes ravis de fournir à Orange Polska l’agilité nécessaire pour réussir dans l’économie d’aujourd’hui qui fait de la mobilité une priorité, et l’évolutivité transparente dont elle aura besoin pour gagner dans le monde de demain ».

Construite entièrement à partir de zéro, la plateforme primée, plusieurs fois brevetée MATRIXX Digital Commerce de MATRIXX Software permet de réinventer les systèmes de soutien opérationnels (SSO) des entreprises de télécommunications en donnant la priorité au numérique. Elle regroupe en une seule plateforme les fonctions réseau et informatique, traditionnellement séparées, y compris la conception et la gestion de la durée de vie des produits, l’engagement des clients, la livraison de service et la monétisation. Construite pour le numérique, elle offre aux opérateurs l’agilité et l’évolutivité continue nécessaires pour être concurrentiel et gagner, aujourd’hui comme demain.

À propos d’Orange Polska

La société Orange Polska est l’un des chefs de file des services de télécommunications en Pologne dans tous les segments du marché des télécommunications. Elle dispose de la plus large infrastructure du pays. Elle propose à 20 millions de clients une technologie moderne, dont des services de convergence, qui combinent la téléphonie mobile et fixe, Internet à domicile et mobile et de nombreux services multimédias. Orange Polska offre également des solutions complètes aux entreprises. La société mène des activités de recherche et développement et soutient la créativité. Orange Polska investit dans Internet ultra-rapide et Internet mobile 4G/LTE.

Orange Polska fait partie d’Orange - l’un des plus grands opérateurs de télécommunications au monde, présent dans 28 pays.

À propos de MATRIXX Software

Basée dans la Silicon Valley, MATRIXX Software s’est donné pour mission d’aider les opérateurs de télécommunications à se réinventer et à devenir des leaders de l’économie numérique. La plateforme multibrevetée Digital Commerce de MATRIXX a été construite à partir de zéro pour servir de base aux architectures informatiques de nouvelle génération, qui garantissent une transformation rapide. Grâce à des innovations dans les domaines de l’ingénierie, des produits, des ventes et du déploiement, nous offrons aux fournisseurs de services de communications la rapidité, l’agilité et l’autonomie dont ils ont besoin pour proposer à leurs clients des expériences numériques de pointe.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.