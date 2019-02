Brightcove assina contrato definitivo para aquisição do negócio de plataforma de vídeo on-line da Ooyala

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), fornecedora líder mundial de serviços em nuvem para vídeo, anunciou hoje que concluiu um acordo definitivo para adquirir o negócio de plataforma de vídeo on-line (OVP, online video platform) da Ooyala, uma fornecedora de tecnologia de vídeo em nuvem.

A Brightcove está adquirindo a tecnologia OVP da Ooyala, incluindo plataforma de publicação e gestão de conteúdo de vídeo Backlot, Analytics, Live e suas patentes de IP associadas e subjacentes. Como parte da transação, a Brightcove irá adquirir porções substanciais dos funcionários de engenharia, suporte e vendas da Ooyala, incluindo as operações da empresa em Guadalajara, no México. A Brightcove pretende assumir todos os relacionamentos com clientes, revendedores e parceiros utilizados pelos negócios de OVP da Ooyala a nível mundial.

“A Ooyala tem consideráveis clientes em todo o mundo que entendem o poder do vídeo e sua capacidade para transformar negócios e alcançar novos clientes", disse Jeff Ray, diretor executivo da Brightcove. “Essa transação, que inclui o crescimento imediato de nossa força de trabalho global altamente capacitada e comprometida, acelera nossa capacidade de oferecer inovações mais rápidas e suporte mais profundo para todos os clientes. Também iremos aumentar nosso alcance no mercado e fortalecer ainda mais nossa capacidade de garantir novos negócios nos principais mercados-alvo. Estamos ansiosos para receber os clientes OVP da Ooyala e assegurar uma transição sem problemas e uma experiência de classe mundial a eles.”

Nos últimos 15 anos, a Brightcove desenvolveu a mais sofisticada plataforma de vídeo on-line do mercado, com soluções compatíveis com mídia, entretenimento, marketing e espaços empresariais. Os aspectos da tecnologia da Ooyala serão integrados à plataforma da Brightcove para fornecer uma oferta global mais robusta para todos os clientes.

“Consideramos o sucesso de nossos clientes como primordial. A seleção da Brightcove demonstra ainda mais esse compromisso e garante que eles receberão uma experiência de classe mundial”, disse Jonathan Huberman, diretor executivo da Ooyala. “A Brightcove está fazendo coisas incríveis no mercado de OVP e estamos satisfeitos que nossos clientes trabalhem diretamente com o líder de mercado.”

A transação deverá ser concluída no primeiro semestre de 2019.

Consultores

BMO Capital Markets atuou como consultor financeiro exclusivo para a Brightcove nesta transação.

Sobre a Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV) é a principal fornecedora global de poderosas soluções em nuvem para gerenciar, distribuir e monetizar experiências de vídeo em todas as telas. Pioneira no mundo do vídeo on-line desde a fundação da empresa em 2004, a Brightcove oferece tecnologias premiadas, serviços incomparáveis, amplo ecossistema de parceiros e escala global comprovada que ajudaram milhares de empresas em mais de 70 países a obter melhores resultados comerciais com vídeo. Para mais informações, acesse www.brightcove.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa inclui certas “declarações prospectivas” dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo declarações sobre a nossa posição para executar nossa estratégia de crescimento, a conclusão e integração bem-sucedida da aquisição da plataforma de vídeo on-line (OVP) da Ooyala, e nossa capacidade para expandir nossa posição de liderança e oportunidade de mercado. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, planos, objetivos, expectativas e intenções e outras declarações contidas neste comunicado de imprensa que não são fatos históricos e declarações identificadas por palavras como "espera", "antecipa", "pretende "planeja", "acredita", "procura", "estimativa" ou palavras de significado semelhante. Estas declarações prospectivas refletem nossas visões atuais sobre nossos planos, intenções, expectativas, estratégias e perspectivas, que são baseadas nas informações atualmente disponíveis para nós e nos pressupostos que fizemos. Embora acreditemos que nossos planos, intenções, expectativas, estratégias e perspectivas, tal como refletidos ou sugeridos por essas declarações prospectivas sejam razoáveis, não podemos garantir que os planos, intenções, expectativas ou estratégias serão atingidos ou alcançados. Além disso, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas e serão afetados por uma variedade de riscos e fatores que estão além do nosso controle, incluindo, sem limitação: nosso histórico de perdas; riscos associados à conclusão bem-sucedida da aquisição do negócio de OVP da Ooyala, dificuldades para integrar as tecnologias, produtos, operações, contratos e funcionários do negócio OVP da Ooyala e a concretização dos benefícios esperados da aquisição; expectativas em relação à adoção generalizada da demanda dos nossos produtos por parte dos clientes; os efeitos do aumento da concorrência e comercialização dos serviços que oferecemos, incluindo entrega e armazenamento de dados, nossa capacidade de expandir as vendas de nossos produtos para clientes localizados fora dos EUA; acompanhar a rápida mudança tecnológica necessária para manter a competitividade em nosso setor; nossa capacidade de reter clientes existentes; nossa capacidade de gerenciar nosso crescimento de forma eficaz e recrutar com sucesso pessoal altamente qualificado; a volatilidade dos preços de nossas ações ordinárias; e outros riscos estabelecidos sob o título "Fatores de Risco" em nosso Relatório Anual mais recentemente apresentado no Formulário 10-K, conforme atualizado por nossos Relatórios Trimestrais posteriormente apresentados no Formulário 10-Q e nossos outros registros na SEC. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

