Synergy Wound Technology et Trade Africa Healthcare annoncent un accord mutuel pour offrir InteliWound ™ en Afrique du Sud

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Synergy Wound Technology a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord avec Trade Africa Healthcare pour offrir des solutions de santé abordables et innovantes pour l’Afrique. L'accord international permet à Trade Africa Healthcare de lancer InteliWound, une application mobile en nuage qui se sert du logiciel en tant que service, destinée à réduire les coûts de traitement des blessures, sur le marché sud-africain, suivi également par d'autres pays africains.

"InteliWound correspond à la mission de Trade Africa Healthcare qui consiste à offrir des solutions de manière novatrice pour améliorer l’accès aux soins de santé abordables en Afrique", a déclaré Charles Faul, PDG de Trade Africa Healthcare. "Nous croyons en InteliWound et sa capacité à aider de nombreuses sociétés d’aide médicale dans notre pays pour économiser les coûts des traitements des plaies grâce à un système complet de gestion des plaies. Cette application vise aussi à réduire les coûts des soins de santé accordés aux patients, tout en améliorant la qualité des soins dans de nombreux établissements consacrés au traitement des plaies".

InteliWound, optimisée par une plateforme hautement évolutive construite sur Amazon Web Services, consiste en une application mobile sur iPad et un portail Web. InteliWound fournit :

Des mesures volumétriques précises grâce à une technologie de caméra avancée

Des évaluations des plaies guidées, faciles à comprendre et cliniquement prouvées

Un système exclusif de notation des plaies visant à traquer les taux et les résultats de guérison

Des suggestions de plans de traitement avec instructions concernant l'application

Des recommandations à propos des matériaux pour traitement des plaies et / ou des équipements médicaux durables

Un marché optionnel

Une documentation standardisée sur les plaies

Des informations et ressources éducatives pour les cliniciens et les patients

Une collaboration en temps réel entre le clinicien et un professionnel désigné pour le traitement des plaies

Pour sa part, Tom Forgeron, fondateur et PDG de Synergy Wound Technology a souligné: "Synergy Wound Technology a développé InteliWound pour lutter contre les coûts élevés liés à la gestion du traitement des plaies avec un système axé sur la technologie qui générera un retour sur investissement immédiat et de meilleurs résultats, et ce après le premier engagement du client en matière de traitement des plaies". Il a ajouté : "Notre équipe de Synergy Wound Technology a hâte de soutenir Trade Africa Healthcare afin de relever les défis auxquels fait face la gestion du traitement des plaies en Afrique et au-delà".

À propos de Synergy Wound Technology

Synergy Wound Technology est une société de développement des produits axés sur la technologie spécialisée dans le traitement des plaies, la prévention, l'évaluation précoce de la compression des maladies vasculaires et la mesure de l'efficacité après le début de la compression.

À propos de Trade Africa Healthcare

Trade Africa Healthcare est une filiale sud-africaine propre à la société de services consultatifs Trade Africa Investment Holdings.

InteliWound est une marque déposée propre à la société Synergy Wound Technology limitée.

