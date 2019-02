Brightcove signe un accord définitif en vue de l'acquisition de l'activité de plateforme de vidéo en ligne d'Ooyala

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), un chef de file des services nuagiques pour les contenus vidéo, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir l'activité de plateforme vidéo en ligne (OVP) d'Ooyala, un fournisseur de technologie de contenus vidéo nuagiques.

Brightcove s'apprête à faire l'acquisition de la technologie OVP d'Ooyala, y compris la gestion de contenus vidéos, la plateforme d'édition (backlot, analytique, direct) et ses brevets PI et associés. Dans le cadre de cette transaction, Brightcove fera l'acquisition d'une importante partie du personnel d'ingénierie, d'assistance et de vente d'Ooyala, notamment de ses opérations situées à Guadalajara, au Mexique. Brightcove projette de conserver l'intégralité des relations internationales avec les clients, revendeurs et partenaires de l'activité OVP d'Ooyala.

"Ooyala a des clients internationaux exceptionnels qui comprennent la puissance de vidéo et sa capacité à transformer une activité et à toucher une nouvelle clientèle", déclare Jeff Ray, chef de la direction de Brightcove. "Cette opération, qui signifie une augmentation immédiate de nos équipes hautement qualifiées et engagées, accélère notre capacité à fournir plus rapidement des innovations et à apporter un soutien approfondi à tous nos clients. Nous élargirons également notre champ d'application et renforçons notre capacité à sécuriser de nouvelles activités dans des marchés clefs. Nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir les clients OVP d'Ooyala et de garantir une transition fluide et une expérience d'exception pour eux."

Au cours des 15 dernières années, Brightcove a mis au point la plateforme vidéo en ligne la plus sophistiquée du marché, avec des solutions soutenant les secteurs des médias, des divertissements, du marketing et de l'entreprise. Les fonctions de la technologie d'Ooyala seront intégrées à la plateforme Brightcove pour fournir un service international plus solide pour toute sa clientèle.

"La réussite de nos clients joue un rôle capital pour nous. Le chois de Brightcove illustre cet engagement et garantit une expérience de première qualité", déclare Jonathan Huberman, chef de la direction d'Ooyala. "Brightcove fait des merveilles dans le marché OVP, et nous sommes heureux que nos clients travailleront directement avec le leader du marché."

La transaction devrait être finalisée dans la première moitié de 2019.

BMO Capital Markets a agi en qualité de conseiller financier exclusif auprès de Brightcove dans le cadre de la transaction.

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV) est le chef de file mondial des solutions nuagiques pour la gestion, la fourniture et la monétisation des expériences vidéo sur tout type d'écran. Acteur pionnier de l'univers de la vidéo en ligne depuis sa création en 2004, Brightcove propose des technologies primées, des services inégalés, des écosystèmes élargis de partenariats, et une échelle mondiale éprouvée qui ont aidé des milliers d'entreprises dans plus de 70 pays à obtenir de meilleures performances en matière de vidéo. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.brightcove.com.

Le présent communiqué comprend des "énoncés prospectifs" au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations relatives à notre positionnement pour mettre en œuvre notre stratégie de croissance, la finalisation et l'intégration réussie de l'acquisition de l'activité de plateforme de vidéo en ligne (OVP) d'Ooyala, et notre capacité à étendre notre position de leader et à générer des opportunités de marché. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, les plans, objectifs, attentes et intentions et autres déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés sont identifiés par des termes tels que "attendre, anticiper, prévoir, planifier, penser, vouloir, estimer" ou par d'autres mots revêtant une signification similaire. Les énoncés prospectifs reflètent nos points de vue actuels sur nos plans, intentions, attentes, stratégies et perspectives, qui se basent sur les informations qui nous sont actuellement disponibles et sur les hypothèses que nous avons formulées. Bien que nous pensions que nos plans, intentions, attentes, stratégies et perspectives reflétées ou suggérées par ces énoncés prospectifs soient raisonnables, nous ne pouvons garantir que les plans, intentions, attentes ou stratégies seront atteints. En outre, les résultats réels peuvent varier de manière substantielle de ceux décrits dans les énoncés prospectifs et seront affectés par une variété de risques et de facteurs en dehors de notre contrôle, notamment: notre historique de pertes; les risques associés à la finalisation réussie de l'acquisition de l'activité OVP d'Ooyala, les difficultés d'intégration des technologies, produits, opérations, contrats et personnels de l'activité OVP d'Ooyala et la concrétisation des avantages anticipés de l'acquisition; les attentes relatives à l'adoption généralisée et à la demande de la clientèle pour nos produits; les effets d'une concurrence accrue et la marchandisation des services que nous proposons, y compris la fourniture et le stockage des données; notre capacité à développer les ventes de nos produits aux clients situés en dehors des États-Unis; notre capacité à suivre une évolution technologique rapide et requise pour rester compétitif dans notre secteur; notre capacité à conserver nos clients actuels; notre capacité à gérer efficacement notre croissance et à recruter du nouveau personnel hautement qualifié; la volatilité du cours de nos actions ordinaires; et d'autres risques décrits dans la section intitulée "Risk Factors" dans notre dernier rapport annuel sur formulaire 10-K, mis à jour par nos rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10-Q et les autres dossiers déposés auprès de la SEC. Nous rejetons toute obligation de mise à jour des énoncés prospectifs contenus dans ce document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

