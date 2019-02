BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), un leader mondiale nel settore dei servizi cloud per le trasmissioni video, oggi ha annunciato di avere stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione della piattaforma video online (OVP) di Ooyala, azienda che sviluppa tecnologia per le trasmissioni video basate sul cloud.

Brightcove sta rilevando la tecnologia OVP di Ooyala, compresa la piattaforma di pubblicazione e gestione di contenuti video Backlot, Analytics, Live, nonché la sottostante proprietà intellettuale (IP) e i corrispondenti brevetti. Nel quadro dell’operazione, Brightcove rileverà parti sostanziali del personale di vendita, assistenza e tecnico, comprese le operazioni dell’azienda in Guadalajara, Messico.

