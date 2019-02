Brightcove firma un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de plataforma de video en línea de Ooyala

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), un proveedor líder a nivel mundial de servicios de nube para video, anunció hoy que ha suscrito un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de plataforma de video en línea (OVP) de Ooyala, un proveedor de tecnología de video en la nube.

Brightcove adquirirá la tecnología OVP de Ooyala, incluida la plataforma de publicación y administración de contenido de video Backlot, Analytics, Live, y sus patentes de IP subyacentes y relacionadas. Como parte de la transacción, Brightcove adquirirá porciones sustanciales del personal de ingeniería, soporte y ventas de Ooyala, incluida la operación que la compañía tiene en Guadalajara (México). El objetivo de Brightcove es incorporar todas las relaciones con clientes, distribuidores y socios utilizadas por los negocios de OVP de Ooyala a nivel global.

“Ooyala tiene clientes en todo el mundo muy importantes que comprenden el poder del video y su capacidad de transformar el negocio y llegar a nuevos clientes", afirmó Jeff Ray, director ejecutivo de Brightcove. “Esta transacción, que incluye el crecimiento inmediato de nuestra fuerza de trabajo global altamente capacitada y comprometida, acelera nuestra capacidad de ofrecer innovaciones más rápidas y un soporte más profundo para todos los clientes. También lograremos aumentar nuestro alcance de mercado y fortalecer aún más nuestra capacidad de obtener nuevos negocios en mercados objetivo clave. Esperamos darle la bienvenida a los clientes de OVP de Ooyala lo antes posible para garantizar una transición fluida y una experiencia de nivel mundial para ellos”.

En los últimos 15 años, Brightcove ha desarrollado la plataforma de video en línea más sofisticada en el mercado, con soluciones compatibles con medios, entretenimiento, marketing y espacios corporativos. Algunos aspectos de la tecnología de Ooyala se integrarán en la plataforma Brightcove para ofrecer un producto global más robusto a todos nuestros clientes.

“El éxito de nuestros clientes es lo más importante para nosotros. La elección de Brightcove sigue demostrando este compromiso y les garantiza una experiencia de nivel mundial”, afirmó Jonathan Huberman, director ejecutivo de Ooyala. “Brightcove está haciendo cosas increíbles en el mercado OVP, y estamos muy contentos de que nuestros clientes trabajen de forma directa con el líder del mercado”.

El cierre de la transacción está planificado para el primer semestre de 2019.

Asesores

BMO Capital Markets se desempeñó como asesor financiero exclusivo de Brightcove en esta transacción.

Acerca de Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV) es el proveedor líder global de potentes soluciones de nube para administrar, transmitir y monetizar experiencias de video en cada pantalla. Brightcove es uno de los pioneros a nivel mundial de video en línea desde la fundación de la compañía en 2004, y su tecnología galardonada, sus inmejorables servicios, su amplio ecosistema de socios y una escala global demostrada han ayudado a miles de compañías en más de 70 países a lograr mejores resultados a través del video. Para más información, visite www.brightcove.com.

Proyecciones futuras

Este comunicado de prensa incluye ciertas “proyecciones futuras", dentro del significado establecido en la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995, incluidas afirmaciones relacionadas con nuestra posición para ejecutar nuestra estrategia de crecimiento, el cierre y la integración exitosa de la adquisición del negocio de plataforma de video en línea (OVP) de Ooyala, y nuestra capacidad para expandir nuestra posición de liderazgo y oportunidad en el mercado. Estas proyecciones futuras incluyen, entre otras, planes, objetivos, expectativas e intenciones, y otras afirmaciones incluidas en este comunicado de prensa que no son hechos históricos, y afirmaciones identificadas por palabras como "espera", "pronostica", "intenta", "planea", "cree", "busca", "estima", o palabras de significado similar. Estas proyecciones futuras reflejan nuestras opiniones actuales sobre nuestros planes, intenciones, expectativas, estrategias y prospectos, que se basan en la información que tenemos disponible actualmente y en supuestos que hemos realizado. Aunque creemos que nuestros planes, intenciones, expectativas, estrategias y prospectos son razonables según lo reflejado o sugerido por estas proyecciones futuras, no podemos garantizar que los planes, las intenciones, las expectativas o las estrategias se concretarán o lograrán. Por otra parte, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los descritos en las proyecciones futuras, y se verán afectados por una serie de riesgos y factores que están fuera de nuestro control, incluidos, entre otros: nuestros antecedentes de pérdidas; riesgos relacionados con la finalización exitosa de la adquisición del negocio de OVP de Ooyala, dificultades para integrar las tecnologías, los productos, las operaciones, los contratos y el personal del negocio de OVP de Ooyala, y la concreción de los beneficios previstos que traerá la adquisición; expectativas relacionadas con la adopción generalizada y la demanda que los clientes tengan de nuestros productos; los efectos de un aumento de la competencia y la transformación en commodities de los servicios que ofrecemos, incluidos el almacenamiento y la transmisión de datos; nuestra capacidad de expandir las ventas de nuestros productos a clientes ubicados fuera de los EE. UU.; la capacidad para mantenernos actualizados con los cambios tecnológicos rápidos que se necesitan para ser competitivos en la industria; nuestra capacidad de conservar a los clientes existentes; nuestra capacidad para gestionar el crecimiento de manera efectiva y de reclutar exitosamente personal adicional altamente cualificado; la volatilidad de precios de nuestras acciones comunes; y otros riesgos establecidos en el apartado "Risk Factors" (Factores de riesgo), en el Formulario 10-K de nuestro informe anual recientemente presentado, según la actualización de los Formularios 10-Q de los informes trimestrales posteriores y el resto de nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). No asumimos obligación alguna de actualizar ninguna de las proyecciones futuras incluidas en este documento como resultado de información nueva, eventos futuros u otros motivos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.