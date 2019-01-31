FLIR Systems獲得美國國防部DR-SKO系統總計2,790萬美元的交貨訂單

俄勒岡州威爾遜維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ:FLIR)今天宣佈，它已收到美國陸軍的24套化學、生物、放射和核能步行偵察套裝、工具組和全套裝備(CBRN DR-SKO)系統的交貨訂單。該交貨訂單是美國國防部根據一項為期五年的無限期交貨、不明確數量(IDIQ)合約發出的，以支援化學、生物、放射和核防禦聯合計畫執行辦公室(JPEO-CBRND)的DR-SKO專案記錄。該訂單價值2,790萬美元，交貨期延長到2019年第3季。

CBRN DR-SKO系統是一套特派任務專用工具組，具備和提供全面的CBRN步行偵察能力，供美國軍事聯合服務部門使用，包括陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊和國民警衛隊大規模殺傷性武器民事支援隊。該計畫於2008年開始開發，由FLIR Systems, Inc.擔任主承包商。

FLIR總裁兼執行長Jim Cannon表示：「我們的DR-SKO解決方案經過實戰驗證，提供所需的關鍵技術來幫助美國士兵更安全地完成任務以保衛國家福祉。這份訂單顯示美國軍方相信FLIR所提供的可靠產品能確保準確分析，以便安全快速的做出應變措施，完成他們的重大任務。」

自2014年12月國防部授予全速生產CBRN DR-SKO的第一筆IDIQ合約以來，FLIR已經交貨近200套系統。該訂單項下的產品將仍由FLIR位於馬里蘭州Elkridge的工廠生產。

關於FLIR Systems

FLIR Systems創立於1978年，總部位於俄勒岡州威爾遜維爾，是全球首屈一指的感測器系統製造商，這些系統可提高人員感知和提高安全意識，從而幫助拯救生命、改善生產力和保護環境。FLIR的願景是透過公司近3,700名員工的努力，利用熱影像和相鄰科技，提供創新智慧的安全和監視、環境和狀態監測、戶外休閒、機器視覺、導航和進階威脅偵測解決方案，進而化身為「世界的第六感」(The World’s Sixth Sense)。查詢詳情，請造訪www.flir.com或關注@flir。

前瞻性陳述

Jim Cannon在本新聞稿中的陳述及本新聞稿中與上述合約和訂單相關的其他陳述，均為1995年《私人證券訴訟改革法》中規定的前瞻性陳述。此類陳述根據目前與FLIR業務相關的預期、估計和預測，這些預期、估計和預測部分是根據管理層做出的假設。這些陳述並不能保證未來的表現，並且涉及難以預測的風險和不確定性。因此，實際成果和結果可能受諸多因素影響而與此類前瞻性陳述中表達或預測的內容存在重大差異，包括以下方面：製造和交付本新聞稿中引述的系統的能力；FLIR產品訂價的變更；FLIR產品和產品組合需求的變更；競爭產品和訂價的影響；對關鍵元件供應的限制；生產能力過剩或不足；FLIR及時製造和運輸產品的能力；FLIR持續遵守美國出口管制法律法規；以及FLIR向美國證券交易委員會遞交的文件和報告中不時討論的其他風險。此外，此類陳述可能受到整體產業及市場情況和成長率，以及國內外整體經濟狀況的影響。此類前瞻性陳述僅代表發佈之日的事實，FLIR沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈日期之後的事件或情況，或者通訊社或網際網路服務提供者對本文件所做的變更。

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