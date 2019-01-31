FLIR Systems获得美国国防部DR-SKO系统总计2,790万美元的交付订单

俄勒冈州威尔逊维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ:FLIR)今天宣布，它已收到美国陆军的24套化学、生物、放射和核能步行侦察套装、工具包和全套装备(CBRN DR-SKO)系统的交付订单。该交付订单是美国国防部根据一项为期五年的不定期限、不定数量(IDIQ)合同发出的，以支持化学、生物、放射和核防御联合计划执行办公室(JPEO-CBRND)的DR-SKO项目记录。该订单价值2,790万美元，交付期延长到2019年第3季度。

CBRN DR-SKO系统是一套特派任务专用工具包，具备和提供全面的CBRN步行侦察能力，供美国军事联合服务部门使用，包括陆军、海军、空军、海军陆战队和国民警卫队大规模杀伤性武器民事支援队。该项目由FLIR Systems, Inc.作为主承包商于2008年开始开发。

FLIR总裁兼首席执行官Jim Cannon表示：“我们的DR-SKO解决方案经过实战验证，为帮助美国士兵更安全地完成任务和保卫国家安宁提供了所需的关键技术。这份订单表明美国军方相信FLIR所提供的可靠产品能确保准确分析，以便安全快速的做出应对措施，完成他们的重大任务。”

自2014年12月国防部授予全速生产CBRN DR-SKO的第一笔IDIQ合同以来，FLIR已经交付了近200套系统。该订单项下的产品将仍由FLIR位于马里兰州埃尔克里奇(Elkridge)的工厂生产。

关于FLIR Systems

FLIR Systems创立于1978年，总部位于俄勒冈州威尔逊维尔，是全球领先的传感器系统制造商，这些系统可提高人员感知和提高安全意识，从而帮助挽救生命、提高生产率和保护环境。FLIR的愿景是通过公司近3,700名员工的努力，利用热成像技术和相邻技术，提供创新智能的安全和监视、环境和状态监测、户外休闲、机器视觉、导航和高级威胁检测解决方案，进而化身为“世界第六感”(The World’s Sixth Sense)。垂询详情，请访问www.flir.com或关注@flir。

前瞻性陈述

Jim Cannon在本新闻稿中的陈述及本新闻稿中与上述合同和订单相关的其他陈述均为1995年《私人证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性陈述。此类陈述基于当前与FLIR业务相关的预期、估计和预测，这些预期、估计和预测部分基于管理层做出的假设。这些陈述并不能保证未来的表现，并且涉及难以预测的风险和不确定性。因此，实际成果和结果可能受诸多因素影响而与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异，包括以下方面：制造和交付本新闻稿中引述的系统的能力；FLIR产品定价的变更；FLIR产品和产品组合需求的变更；竞争产品和定价的影响；对关键组件供应的限制；生产能力过剩或不足；FLIR及时制造和运输产品的能力；FLIR持续遵守美国出口管制法律法规；以及FLIR向美国证券交易委员会提交的文件和报告中不时讨论的其他风险。此外，此类陈述可能受到总体工业条件、市场情况和增长率以及国内外总体经济条件的影响。此类前瞻性陈述仅代表发布之日的事实，FLIR没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况，或者新闻社或互联网服务提供商对本文档所做的变更。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。