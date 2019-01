Banco CTT em Rápido Crescimento Combate Branqueamento de Capitais com a Solução Ajustável da Fiserv

BROOKFIELD, Wis. & LONDON--(BUSINESS WIRE)--A Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV), fornecedora líder mundial de soluções de tecnologia de serviços financeiros, anunciou hoje que o Banco CTT, um dos bancos mais recentes e com o crescimento mais rápido em Portugal, escolheu a Fiserv para adquirir capacidades eficientes e eficazes contra o branqueamento de capitais (AML, na sua sigla em inglês).A funcionalidade e o cariz ajustável da tecnologia Fiserv irá apoiar o crescimento contínuo do banco e proporcionar uma melhor experiência aos clientes, gerindo simultaneamente o risco de branqueamento de capitais.

Criado em 2016 pelos CTT - Correios de Portugal, o Banco CTT expandiu-se rapidamente e atualmente tem 212 sucursais e 390 mil clientes.

«Como banco novo e em elevado crescimento, andávamos à procura de uma solução de AML fiável e robusta que apoie de forma eficiente a evolução dos nossos serviços, o crescimento dos nossos clientes e que cumpra integralmente os requisitos AML exigentes», afirmou Miguel Oliveira, responsável pela conformidade do Banco CTT. «Escolhemos a Fiserv, porque cumprem esses requisitos e conseguem fornecer à nossa equipa de criminalidade financeira uma única solução para fiscalizar atividades suspeitas numa ampla gama de transações. Isso permite-nos detetar o branqueamento de capitais e reduzir os riscos de forma mais eficaz».

Uma fiscalização mais eficaz e precisa em matéria de AML também permite ao banco minimizar os inconvenientes para o cliente devido à investigação de transações legítimas, permitindo uma experiência mais perfeita.

A solução AML Risk Manager da Fiserv escolhida pelo banco utiliza técnicas de inferência poderosas, ferramentas de visualização e criação de perfis comportamentais, que permitem ao Banco CTT controlar os riscos e fiscalizar atividades potencialmente suspeitas. Também permite criar perfis de risco avançados para os clientes, fiscalizar as transações e conhecer as capacidades dos seus clientes.

«A tecnologia certa de combate ao branqueamento de capitais pode fazer mais do que meramente preparar as instituições financeiras para cumprirem as exigências regulamentares», afirmou Andrew Davies, vice-presidente de estratégia de mercado global, Gestão de Riscos de Criminalidade Financeira da Fiserv. «Para os bancos novos ou em crescimento, tal como o Banco CTT, a tecnologia certa fornece uma oportunidade para criar uma eficiência operacional e permite ao banco servir uma base de clientes em expansão. O compromisso do Banco CTT para com os seus clientes é evidente, ao selecionar uma solução de combate ao branqueamento de capitais que irá facilitar uma mitigação de riscos eficaz.»

A AML Risk Manager é a solução de eleição de mais de 1200 organizações em todo o mundo e que assenta na premiada Plataforma de Gestão de Risco de Criminalidade Financeira da Fiserv. Dado que a AML Risk Manager foi criada a partir desta plataforma partilhada, é extremamente fácil adicionar mais soluções de fraude nos pagamentos, fraude com cheques ou criação de perfis de risco dos clientes.

Acerca do Banco CTT

O Banco CTT foi criado com o objetivo de intensificar a proximidade existente entre os CTT e o público português.Tirando partido de uma proposta de valor baseada na simplicidade, transparência e proximidade, o Banco CTT apresentou-se concentrado naquilo que é realmente necessário para gerir o dia-a-dia, apostando na inovação e na competitividade, com produtos e serviços que vão ao encontro das necessidades dos clientes. Saiba mais em bancoctt.pt.

Acerca da Fiserv

A Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) permite que os clientes em todo o mundo criem e proporcionem experiências de serviços financeiros em sintonia com a forma como as pessoas vivem e trabalham hoje. Há 35 anos que a Fiserv é líder de confiança na tecnologia de serviços financeiros, ajudando os clientes a alcançar os melhores resultados, impulsionando a qualidade e a inovação nos pagamentos, serviços de processamento, risco e conformidade, gestão de clientes e de canais e conhecimentos e otimização. A Fiserv é membro da FORTUNE® 500 e foi nomeada entre as World´sMostAdmiredCompanies® pela revista FORTUNE durante seis anos consecutivos, em reconhecimento da pujança do modelo de negócios, gestão de recursos humanos, responsabilidade social e liderança em inovação. Consulte fiserv.com e siga as redes sociais para obter mais informações e as notícias mais recentes sobre a empresa.

