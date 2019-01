TOKYO--(BUSINESS WIRE)--PHC Holdings Corporation (hoofdkantoor: Tokyo, Japan, hierna PHCHD) heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft ondertekend met Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO) (hierna: Thermo Fisher), de wereldleider in het dienen van wetenschap, om de Anatomische Pathologiezaken van Thermo Fisher voor ongeveer US$ 1.14 miljard te verwerven.

Thermo Fisher’s Anatomical Pathology business is een van de toonaangevende leveranciers van microscoopglaasjes, instrumenten en verbruiksartikelen in de industrie en maakt deel uit van Thermo Fisher’s Specialty Diagnostics Segment, actief in de VS, Europa en China met ongeveer 1.200 werknemers.

PHCHD is een wereldwijd opererend gezondheidszorgbedrijf dat producten en diensten met toegevoegde waarde aanbiedt op het gebied van diabeteszorg, diagnostiek, biowetenschappen en IT voor de gezondheidszorg. PHCHD streeft naar verdere bedrijfsgroei en zal haar activiteitenportfolio uitbreiden door de overname van de activiteiten van Thermo Fisher.

