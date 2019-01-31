在Velodyne的支持下，禾多科技推出新型自动代客泊车解决方案

北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.将为禾多科技(HoloMatic)的自动驾驶新技术提供业界领先的激光雷达传感器，让出行者免于长时间搜寻停车位。这款名为HoloParking的禾多科技系统是中国首款智能代客泊车解决方案，可7天24小时全天候运行，适用于各种天气条件。

与停车辅助系统不同的是，HoloParking无需将车辆行驶至停车位附近。相反，它让驾驶员在停车场的入口处即可下车。借助HoloParking，车辆自行寻找停车位，并在没有人员监督的情况下完成停车操作。取车时，返回的驾驶员可以远程启动该系统，然后车辆自动从停车位行驶到登车区。在这一整个过程中，驾驶员无需进入停车场。

使用Velodyne的智能激光雷达传感器提供有关周围环境的高分辨率三维信息，HoloParking在各种场景中均表现出色。无论是在光线不足的环境中、人车混合的复杂停车场内，还是在恶劣的天气条件下运行，HoloParking都能为用户提供安全可靠的自动泊车服务。

禾多科技创始人兼首席执行官倪凯博士表示：“几乎每个驾驶员都有过长时间寻找停车位的烦恼，这不仅增加时间压力，而且还让他们对赴约担心。HoloParking让驾驶员能够轻松、毫无压力地停车。Velodyne业界领先的激光雷达传感器使得HoloParking系统能够应对复杂的停车结构、恶劣的天气条件以及车辆周围的人和物。”

今年，HoloParking在中国的商业化率先在选定的城市启动，并在上海首次推出。到2020年，HoloParking计划为20多座城市提供支持，每座城市涉及至少20个停车场。

Velodyne Lidar亚太区总监翁炜表示：“从下车到取车，HoloMatic打造的创新型自动驾驶解决方案可在各种天气条件下全天候运行。HoloParking系统利用Velodyne丰富的计算机感知数据的全部功能，帮助车辆确定最安全的行驶至停车位的路径。”

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供最智能、最强大的激光雷达解决方案。Velodyne始创于1983年，总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人兼首席执行官David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，彻底改变了面向汽车、新出行方式、地图、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、完美的L4-L5自主驾驶Alpha Puck™、超广角VelaDome™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。

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