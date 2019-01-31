在Velodyne的支援下，禾多科技推出新型自動代客泊車解決方案

北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.將為禾多科技(HoloMatic)的自動駕駛新技術提供業界領先的雷射雷達感測器，讓出行者免於長時間搜尋停車位。這款名為HoloParking的禾多科技系統是中國首款智慧代客泊車解決方案，可7天24小時全天候運行，適用於各種天氣狀況。

與停車輔助系統不同，HoloParking無需將車輛行駛至停車位附近，而是讓駕駛人在停車場的入口處即可下車。利用HoloParking，車輛會自行尋找停車位，並在沒有人員監督的情況下完成停車操作。取車時，返回的駕駛人可以遠端啟動該系統，然後車輛會自動從停車位行駛到上車區。在這整個過程中，駕駛人無需進入停車場。

使用Velodyne的智慧雷射雷達感測器提供有關周圍環境的高解析度三維資訊，HoloParking在各種場景中均表現出色。無論是在光線不足的環境中、人車混合的複雜停車場內，還是在惡劣的天氣狀況下運行，HoloParking都能為用戶提供安全可靠的自動泊車服務。

禾多科技創始人兼首席執行官倪凱博士表示：「幾乎每個駕駛人都有過長時間尋找停車位的煩惱，這不僅增加時間壓力，而且還讓他們對赴約擔心。HoloParking讓駕駛人能夠輕鬆、毫無壓力地停車。Velodyne業界領先的雷射雷達感測器使得HoloParking系統能夠應付複雜的停車結構、惡劣的天氣狀況以及車輛周圍的人和物。」

今年，HoloParking在中國的商業化率先在選定的城市啟動，並在上海首次推出。到2020年，HoloParking計畫為20多座城市提供支援，每座城市涉及至少20個停車場。

Velodyne Lidar亞太區總監翁煒表示：「從下車到取車，HoloMatic打造的創新型自動駕駛解決方案可在各種天氣狀況下全天候運行。HoloParking系統利用Velodyne豐富的電腦感知資料的全部功能，協助車輛確定行駛至停車位的最安全路徑。」

關於Velodyne Lidar

Velodyne致力於為自動駕駛和駕駛輔助提供最智慧、最強大的雷射雷達解決方案。Velodyne創立於1983年，總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人兼執行長David Hall發明了即時環景雷射雷達系統，徹底改變了汽車、新運輸方式、地圖、機器人和安防領域的感知和自主性。Velodyne的高性能產品系列包括廣泛的傳感解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、完美的L4-L5自主駕駛Alpha Puck™、超廣角VelaDome™、經ADAS最佳化的Velarray™，以及駕駛輔助用開創性軟體Vella™。

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