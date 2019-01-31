Andersen Tax & Legal進軍波蘭市場

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global宣佈，A2Z Tax & Legal將更名為Andersen Tax & Legal，並將成為該國際組織的正式成員公司，從而協助Andersen Global進一步加強其在東歐日益成長的業務。Andersen Global透過其成員公司及合作公司在近20個歐洲國家發展業務。

A2Z Tax & Legal總部位於華沙，由20多名員工和五名合夥人組成，提供稅務、法律、移轉訂價、顧問服務，包括加值稅諮詢、盡職調查、海關諮詢、購併、勞動法、行政法及價值評估。A2Z Tax & Legal的合夥人已經與Andersen Global合作多年，公司於去年春天簽署合作協定。

A2Z Tax & Legal管理合夥人Marcin Matyka表示：「20多年前，我和A2Z Tax & Legal的幾名合夥人在Arthur Andersen開始了我們的職業生涯。因此，以Andersen的名義在波蘭發展稅務和法律服務業務具有重大意義，我們自覺責無旁貸，不僅為我們自己，而且為我們的接班人打造一流的公司。我們已經與Andersen Global的成員及合作公司的眾多現有合夥人建立工作關係，包括我們在卡托維茲的同事，他們來自與Andersen Global合作的法律和稅務公司KSP Legal & Tax Advice。」

A2Z Tax & Legal的合夥人Aleksandra Kalinowska表示：「我們的團隊與Andersen的名稱和價值觀有密切關連。如果一開始就恪守極高的專業知識與客戶服務標準，永遠不會偏離核心價值觀。成為Andersen Global的正式成員公司，代表我們持續致力於實踐這些價值觀，並確保我們的客戶將在全球各地獲得無縫服務。」

Andersen Global董事長兼Andersen Tax LLC執行長Mark Vorsatz表示：「我們在A2Z Tax & Legal的同事是一組可靠的專業人士，他們提供一流的服務，與我們目前在歐洲地區擁有的能力形成互補。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有逾129個分支機搆和4,000多名專業人員。

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