Andersen Tax & Legal进军波兰市场

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global宣布，A2Z Tax & Legal将更名为Andersen Tax & Legal，并将成为该国际组织的正式成员公司，从而助力Andersen Global进一步加强其在东欧日益增长的业务。Andersen Global通过其成员公司及合作公司在近20个欧洲国家开展业务。

A2Z Tax & Legal总部位于华沙，由20多名员工和五名合伙人组成，提供税务、法律、转让定价、咨询服务，包括增值税咨询、尽职调查、海关咨询、并购、劳动法、行政法及估值。A2Z Tax & Legal的合伙人已经与Andersen Global合作多年，公司去年春天签署了一份合作协议。

A2Z Tax & Legal管理合伙人Marcin Matyka表示：“20多年前，我和A2Z Tax & Legal的几名合伙人在Arthur Andersen开始了我们的职业生涯。因此，以Andersen的名义在波兰发展税务和法律服务业务具有重大意义，我们自觉责无旁贷，不仅为我们自己，而且为我们的接班人打造一流的公司。我们已经与Andersen Global的成员及合作公司的众多现有合伙人建立工作关系，包括我们在卡托维兹的同事，他们来自与Andersen Global合作的法律和税务公司KSP Legal & Tax Advice。”

A2Z Tax & Legal的合伙人Aleksandra Kalinowska表示：“我们的团队与Andersen的名称和价值观有着密切的联系。如果你一开始就恪守极高的专业知识与客户服务标准，你永远不会偏离核心价值观。成为Andersen Global的正式成员公司，表明我们持续致力于践行这些价值观，并确保我们的客户将在全球各地获得无缝服务。”

Andersen Global董事长兼Andersen Tax LLC首席执行官Mark Vorsatz表示：“我们在A2Z Tax & Legal的同事是一组可靠的专业人士，他们提供一流的服务，与我们目前在欧洲地区拥有的能力形成补充。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有逾129个分支机构和4,000多名专业人员。

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