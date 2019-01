SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Bittrex International is toegetreden tot een coalitie van toonaangevende blockchain-organisaties, waaronder Uphold, Cred, Blockchain at Berkeley, Brave, ter ondersteuning van een universele transparante reserve en custody-standaard die proxy-tokens emuleert en brandt via het Universal Protocol Platform (UP-platform). Het UP-platform, dat later deze maand van plan is om de Universal Dollar en Universal Euro in te voeren, fungeert als hub voor het maken en beheren van ‘proxy’-tokens en gebruikersfuncties die het gebruik van cryptocurrencies door een grote hoeveelheid gebruikers zullen stimuleren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.