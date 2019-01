Bittrex International rejoint l’Alliance Universal Protocol pour prendre en charge les 100 prochains millions d’utilisateurs de ressources cryptographiques

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Bittrex International a rejoint une coalition d’organisations blockchain de premier plan, parmi lesquelles figurent Uphold, Cred, Blockchain at Berkeley et Brave, en faveur d’une norme de réserve et de garde transparente et universelle qui produit et brûle des jetons Proxy via la Plateforme Universal Protocol (Plateforme UP). La Plateforme UP, qui prévoit d’introduire d’ici la fin du mois l'Universal Dollar et l’Universal Euro, sert de plaque tournante à la création et à la gestion de jetons « proxy » (par procuration) et de fonctionnalités utilisateur qui vont conduire à l’adoption massive des cryptomonnaies par les utilisateurs.

« Nous sommes ravis de rejoindre une Alliance de sociétés spécialisées dans la technologie blockchain, qui partagent les mêmes idées que nous et sont dédiées à l’incubation des technologies basées sur la blockchain ainsi qu’à la mise en œuvre des projets », a déclaré Bill Shihara, de Bittrex International. « L’industrie blockchain a besoin d’une technologie capable d’instaurer la confiance et la transparence, et la plateforme créée par l’Alliance devrait contribuer à stimuler une utilité et une adoption de masse. »

Les membres fondateurs comprennent :

Uphold – Fondée en 2014, Uphold compte plus d’un million d’utilisateurs à travers le monde et a échangé plus de 4 milliards USD sur sa plateforme de monnaie électronique et son grand livre de provisions.

Cred – Fondée par un groupe d’anciens dirigeants de PayPal, disposant de capitaux de prêt s’élevant à plus de 300 millions USD, Cred a mis en place une plateforme de prêt et de revenus, révolutionnaire pour les actifs numériques.

Brave – Fruit du travail du créateur de JavaScript et du cofondateur de Mozilla et Firefox, Brave améliore radicalement la navigation sur Internet et le leadership dans les domaines de la confidentialité et de la publicité numérique, avec le Jeton Basic Attention.

Blockchain at Berkeley – Cette organisation académique de l’université de Californie à Berkeley fournit des ressources pédagogiques, ainsi que des services de conseil et de R&D à certains des plus grands projets de blockchain au monde.

« La Plateforme UP résout les problèmes de convivialité et de familiarité que risquaient de rencontrer les cent prochains millions d’utilisateurs d’actifs numériques », a confié Brendan Eich, cofondateur de Brave et créateur de JavaScript.

Pour les utilisateurs de tous les jours, la plateforme introduit de nouveaux types révolutionnaires de sauvegardes qui rendent les cryptomonnaies beaucoup plus pratiques et faciles à utiliser, avec des fonctions telles que la récupération de clé privée et l’héritabilité.

Actuellement, les actifs numériques tels que Bitcoin et Ethereum existent sur des plateformes blockchain distinctes, et ne peuvent pas interagir les uns avec les autres. Cela se traduit par des inefficacités importantes dans la mesure où les projets blockchain distincts ne peuvent pas collaborer de manière significative, à moins d’avoir recours à des solutions de contournement complexes et souvent coûteuses. Cela a jusqu’à présent fortement entravé l’innovation dans la technologie blockchain et empêché la réalisation de son immense potentiel de perturbation en profondeur pour un large éventail de secteurs économiques, sociaux et industriels. La Plateforme UP cherche à résoudre ce problème, et à permettre à toutes les cryptomonnaies de devenir accessibles depuis un réseau unique, grâce à l’introduction de Jetons Proxy.

Les Jetons Proxy sont des représentations numériques de leurs actifs sous-jacents et peuvent exister sur d’autres blockchains. Grâce à ces Jetons Proxy, la Plateforme UP crée un langage universel commun qui permet aux blockchains et aux projets de jetons, distincts d’interagir librement et sans friction. Cette technologie permet par exemple au Bitcoin Proxy d’exister sur Ethereum et d’être directement pris en charge par la prépondérance d’applications décentralisées d’Ethereum, par ses échanges décentralisés et par les contrats intelligents.

« Les débuts d’Internet ressemblaient beaucoup à l’univers de la technologie blockchain d’aujourd’hui, avec de nombreuses plateformes technologiques fragmentées et incapables de communiquer les unes avec les autres », a confié pour sa part JP Thieriot, président de l’Alliance UP et cofondateur d’Uphold. « Nous sommes convaincus que la Plateforme Universal Protocol constitue une technologie apte à effectuer la connexion entre les technologies blockchain, un peu comme au moment de la percée des protocoles TCP et IP, qui ont permis une adoption massive d’Internet. »

La plateforme va rendre possible un nouveau monde d’actifs numériques sous forme de jetons, allant des blockchains Proxy de type Bitcoin, aux titres Proxy et aux capitaux privés Proxy, et va faciliter la conversion instantanée et transparente de différentes formes de valeur. Ce faisant, la Plateforme UP va permettre d’exploiter le potentiel immense et inexploité de la technologie blockchain pour transformer la manière dont les particuliers et les entreprises stockent et transfèrent de la valeur, les Jetons Proxy représentant la nouvelle génération d’argent numérique.

« L’Alliance Universal Protocol est une coalition d’entreprises promouvant une nouvelle technologie qui se renforce à mesure que le réseau de membres et les cas d’utilisation se développent », a ajouté Dan Schatt, président de l’Alliance UP et cofondateur de Cred. « Nous recherchons activement des partenaires souhaitant bénéficier de cette nouvelle technologie qui, à notre avis, va permettre d’établir la norme en matière de transparence et de commodité, tout en mettant des liquidités sans précédent à la disposition de l’écosystème. »

