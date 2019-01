Bioventus在馬來西亞推出DUROLANE®，並選中Athrotech為獨家經銷夥伴

DUROLANE is a single-injection, hyaluronic acid product used for joint lubrication in the treatment of pain associated with knee osteoarthritis. (Photo: Business Wire)

荷蘭霍夫多普--(BUSINESS WIRE)---- (美國商業資訊) -- 骨癒合解決方案領域的全球領導者Bioventus在馬來西亞推出單次注射關節液骨關節炎(OA)治療產品DUROLANE,並選中Athrotech為馬來西亞市場的獨家經銷夥伴。

OA可導致襯墊及潤滑關節組織的軟骨及關節液崩解或退化。據估計,馬來西亞高達20%的成人罹患骨關節炎,該國最常見的OA類型是膝部OA 1。DUROLANE之類含玻尿酸(HA)的產品可協助控制OA患者的膝部和髖部疼痛。

Bioventus執行長Tony Bihl表示:「隨著我們憑藉DUROLANE等HA產品在亞洲不斷成長和擴大我們的版圖,Athrotech與Bioventus堪稱天作之合。馬來西亞是亞洲第四大市場,Bioventus已在此引進DUROLANE,為更多病患和醫生提供經過驗證的膝部OA止痛劑。」

Athrotech總監Jeff Luah表示:「我們對能夠盡量減少風險和時間、有助於病患並擁有無懈可擊品質的技術充滿熱忱。DUROLANE是安全的,病患注射可非常迅速地完成,這是一種單次注射產品,旨在提供強效而持久的膝部止痛。」

Bioventus商業長John Nosenzo表示:「Athrotech在OA為疾病狀態的相關骨科領域有豐富的經驗,我們很高興給予他們DUROLANE的獨家經銷權。該市場是私人、付費機構和自費病人的有利組合,我們期待在今後漫長的歲月裡攜手擴大業務。」

DUROLANE以天然、安全且經過驗證的科技製程為基礎,稱為NASHA®。該製程產出穩定的(HA),這是一種天然生成的分子,在正常關節中提供潤滑和襯墊作用。研究證明,其減輕OA膝部疼痛的效果優於Synvisc-One®2*,止痛持久性優於類固醇注射3。DUROLANE對於反覆療程也同樣安全。反覆使用DUROLANE未增加不良事件發生率4。

關於 Bioventus

Bioventus是骨癒合解決方案公司,提供經過臨床驗證、具有成本效益的產品,協助人類更快、更安全地癒合。公司的使命是幫助病患恢復並享有活躍的生活,從而創造不同。Bioventus的骨癒合產品包括用於骨關節炎、手術及非手術骨癒合的產品。Bioventus立足於對高品質標準、實證醫學和嚴格遵守倫理的行為的承諾,是全球醫生值得信賴的合作夥伴。更多資訊請造訪www.BioventusGlobal.com,並在Twitter @Bioventusglobal上關注本公司。

Bioventus、Bioventus標誌和DUROLANE是Bioventus LLC的註冊商標。NASHA是Nestle Skin Health的註冊商標。Synvisc-One和Synvisc是Genzyme Corporation的註冊商標。

適應症摘要:輕中度膝關節炎或髖關節炎的對症治療。未見已知的禁忌症。注射部位若有感染或皮膚疾病,不應使用DUROLANE。DUROLANE尚未在孕婦或哺乳女性或兒童中測試。風險可包括注射部位的短暫疼痛、腫脹和/或僵硬。所呈報的適應症已在馬來西亞獲得批准;各國的適應症和產品供貨有所不同。有關各地區獲准的用途,請洽詢當地的Bioventus代表。完整處方資訊可查閱產品標籤,網址是www.DUROLANE.com。

