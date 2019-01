Bioventus在马来西亚上市DUROLANE®，并选中Athrotech作为独家经销伙伴

DUROLANE is a single-injection, hyaluronic acid product used for joint lubrication in the treatment of pain associated with knee osteoarthritis. (Photo: Business Wire)

荷兰霍夫多普--(BUSINESS WIRE)---- (美国商业资讯) -- 骨愈合解决方案领域的全球领导者Bioventus正在马来西亚上市单次注射关节液骨关节炎(OA)治疗产品DUROLANE,并选中Athrotech作为面向马来西亚市场的独家经销伙伴。

OA可导致衬垫及润滑关节组织的软骨及滑液崩解或变性。据估计,马来西亚高达20%的成人罹患骨关节炎,该国最常见的OA类型是膝OA 1。DUROLANE等含透明质酸(HA)的产品可帮助处治OA患者的膝部和髋部疼痛。

Bioventus首席执行官Tony Bihl表示:“随着我们凭借DUROLANE等HA产品在亚洲的不断增长和扩大我们的版图,Athrotech与Bioventus堪称天作之合。马来西亚是亚洲第四大市场,Bioventus已在此引进DUROLANE,向更多患者和医生提供经过验证的膝OA镇痛剂。”

Athrotech总监Jeff Luah表示:“我们对能够最大程度减少风险和时间、有助于患者并拥有无懈可击品质的技术充满热忱。DUROLANE是安全的,患者注射可非常迅速完成,这是一种单次注射产品,旨在提供强效而持久的膝部镇痛。”

Bioventus首席商业官John Nosenzo表示:“Athrotech在OA为疾病状态的相关骨科领域拥有丰富的经验,我们很高兴给予他们DUROLANE的独家经销权。该市场是私人、付费方和自费患者的有利组合,我们期待着在今后漫长的岁月里携手扩大业务。”

DUROLANE基于一种天然的、安全的、经过验证的技术工艺,称为NASHA®。该工艺产出稳定的(HA),这是一种天然生成的分子,在正常关节中提供润滑和衬垫作用。研究证明,其OA膝部镇痛优于Synvisc-One®2*,镇痛持久性优于类固醇注射3。DUROLANE对于反复疗程也同样安全。反复使用DUROLANE未见不良事件发生率的增加4。

关于 Bioventus

Bioventus是一家骨愈合解决方案公司,提供通过临床验证的、有成本效益的产品,帮助人类更快、更安全地愈合。公司的使命是帮助患者恢复并享有积极的生活,从而创造不同。Bioventus的骨愈合产品包括用于骨关节炎、手术及非手术骨愈合的产品。Bioventus立足于对高质量标准、循证医学和严格遵守伦理的行为的承诺,是全球医生值得信赖的合作伙伴。更多信息请访问www.BioventusGlobal.com,并在Twitter @Bioventusglobal上关注本公司。

Bioventus、Bioventus标识和DUROLANE是Bioventus LLC的注册商标。NASHA是Nestle Skin Health的注册商标。Synvisc-One和Synvisc是Genzyme Corporation的注册商标。

适应证总结:轻中度膝关节炎或髋关节炎的对症治疗。未见已知的禁忌症。注射部位若有感染或皮肤疾病,不应使用DUROLANE。DUROLANE尚未在孕妇或哺乳女性或儿童中测试。风险可包括注射部位的短暂疼痛、肿胀和/或僵硬。所呈报的适应证已在马来西亚获批;各国的适应证和产品供货有所不同。有关各感兴趣地区获批的用途,请咨询当地的Bioventus代表。完整处方信息可查阅产品说明书,网址是www.DUROLANE.com。

参考文献:1. 马来西亚关节炎基金会网站http://afm.org.my/wp/?p=77. 更新于2015。访问于2018年11月1日。2. McGrath AF, McGrath AM, Jessop ZM, et al. A comparison of intra-articular hyaluronic acid competitors in the treatment of mild to moderate knee osteoarthritis. J Arthritis. 2013; 2(1):108. doi:10.4172/2167-7921.1000108.(McGrath AF、McGrath AM、Jessop ZM等。治疗轻中度膝关节炎的关节腔内透明质酸竞品比较。《关节炎杂志》2013; 2(1):108. doi:10.4172/2167-7921.1000108.) 3. Leighton R, Åkermark C, Therrien R, et. al. NASHA hyaluronic acid vs methylprednisolone for knee osteoarthritis: a prospective, multi-centre, randomized, non-inferiority trial. Osteoarthritis Cartilage. 2014; 22(1):17-25.(Leighton R、Åkermark C、Therrien R等。NASHA透明质酸vs甲泼尼龙用于膝关节炎:前瞻性、多中心、随机、非劣效性试验。《骨关节炎软骨》2014; 22(1):17-25.) 4. DUROLANE [包装说明书]. Durham, NC: Bioventus LLC; 2017.

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。