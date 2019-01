Andersen Tax & Legal debuterer i Polen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sin voksende tilstedeværelse i Østeuropa med nyheden om, at A2Z Tax & Legal antager navnet Andersen Tax & Legal og bliver et fuldbyrdet medlemsfirma i den internationale organisation. Andersen Global har en tilstedeværelse i næsten 20 europæiske lande gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdsfirmaer.

A2Z Tax & Legal, der har hovedkontor i Warszawa, består af over 20 ansatte og fem partnere, og har ydet skattemæssige, juridiske, interne afregnings- og konsulenttjenester, herunder momsrådgivning, due diligence, toldrådgivning, fusioner og overtagelser, arbejdsret, forvaltningsret og værdiansættelse. Partnerne hos A2Z Tax & Legal har arbejdet sammen med Andersen Global i årevis, og firmaet underskrev en samarbejdsaftale sidste forår.

“Adskillige A2Z Tax & Legal-partnere og jeg begyndte vores karrierer hos Arthur Andersen for over 20 år siden. Det vil derfor betyde meget for os at udvide vores skatte- og advokatfirma i Polen under Andersen-navnet, og vi føler os ansvarlige for at opbygge et førende firma, ikke kun for os, men også for de næste generationer," sagde Marcin Matyka, Managing Partner hos A2Z Tax & Legal. “Vi har allerede oprettet et samarbejde med mange nuværende partnere hos Andersen Globals medlems- og samarbejdsfirmaer, herunder vores kolleger i Katowice fra KSP Legal & Tax Advice, et advokat- og skattefirma, der samarbejder med Andersen Global."

“Vores team har stærke bånd til Andersen-navnet og Andersen-værdierne", sagde Aleksandra Kalinowska, partner hos A2Z Tax & Legal. “Når man starter med et fundament bestående af de allerhøjeste standarder inden for både ekspertise og kundeservice, vil det altid være kernen. At blive et fuldbyrdet medlemsfirma af Andersen Global repræsenterer vores løbende engagement i disse værdier og sikrer, at vores kunder får sømløs service over hele verden.”

“Vores kolleger hos A2Z Tax & Legal er en solid gruppe af eksperter, der leverer førsteklasses service og tilføjer værdi til vores eksisterende kapaciteter i den europæiske region”, sagde Mark Vorsatz, bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør i Andersen Tax LLC.

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, der består af skatte- og juraeksperter verden over. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu mere end 4.000 eksperter verden over og er repræsenteret på mere end 129 lokationer gennem medlemsfirmaer og samarbejdsfirmaer.

