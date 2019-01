Andersen Tax & Legal vestigt zich in Polen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn groeiende aanwezigheid in Oost-Europa met het nieuws dat A2Z Tax & Legal de naam Andersen Tax & Legal aanneemt en een volwaardig lid wordt van de internationale organisatie. Andersen Global heeft een aanwezigheid op bijna 20 locaties in Europa via aangesloten firma’s en samenwerkende kantoren.

A2Z Tax & Legal, met hoofdkantoor in Warschau bestaat uit meer dan 20 werknemers en vijf partners en levert diensten op het gebied van fiscale en juridische zaken, transfer pricing en consultancy, inclusief BTW consultancy, due diligence, douane consultancy, fusies en overnames, arbeidsrecht, administratieve wetgeving en valuatie. De partners bij A2Z Tax & Legal werken al jaren samen met Andersen Global en het bedrijf tekende afgelopen voorjaar een samenwerkingsovereenkomst.

“Verscheidene A2Z Tax & Legal partners en ik begonnen onze carrière meer dan 20 jaar geleden bij Arthur Andersen. Daarom heeft het uitbreiden van de belasting- en juridische praktijken in Polen onder de naam Andersen veel betekenis en voelen wij ons verantwoordelijk voor het opbouwen van een uitmuntend bedrijf, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de volgende generaties,” zei Marcin Matyka, Managing Partner bij A2Z Tax & Legal. “We hebben reeds een professionele relatie met veel van de huidige partners binnen Andersen Global, waaronder onze collega’s in Katowice van KSP Legal & Tax advice, een juridisch en belastingadviesbedrijf dat samenwerkt met Andersen Global.”

“Ons team heeft diepgewortelde banden met de naam Andersen en de waarden van Andersen,” zegt Aleksandra Kalinowska, A2Z Tax & Legal. “Als je begint met een fundament van de hoogste standaarden op zowel expertise- als klantenservice, dan laat je dat nooit meer los. Een volwaardig lid worden van Andersen Global vertegenwoordigt onze voortdurende toewijding aan deze waarden en garandeert dat onze klanten naadloze service ontvangen over de hele wereld.”

“Onze collega’s bij A2Z Tax & Legal vormen een solide groep professionals die uitmuntende service bieden en bijdragen aan onze bestaande capaciteiten in de Europese regio,” zegt Mark Vorsatz, Voorzitter van Andersen Global en Andersen Tax LLC CEO.

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s meer dan 4.000 professionals op meer dan 129 locaties gevestigd.

