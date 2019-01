A Bioventus lança o DUROLANE® na Malásia e seleciona a Athrotech como parceira exclusiva de distribuição

DUROLANE is a single-injection, hyaluronic acid product used for joint lubrication in the treatment of pain associated with knee osteoarthritis. (Photo: Business Wire)

HOOFDDORP, Países Baixos--(BUSINESS WIRE)--A Bioventus, líder global em soluções ortobiológicas, está lançando o DUROLANE, seu tratamento de injeção única de fluido sinovial para a osteoartrite (OA) na Malásia, e selecionou a Athrotech como sua parceira exclusiva de distribuição no mercado.

A OA envolve o esgotamento ou a degeneração de cartilagem e do fluido sinovial que amortece e lubrifica os tecidos das articulações. Estima-se que até 20% da população adulta da Malásia sofra de osteoartrite, sendo a apresentação mais comum de OA no país a OA do joelho.1 Produtos com base em ácido hialurônico (Hyaluronic Acid, HA) como o DUROLANE, ajudam a administrar a dor nos joelhos e ancas de pacientes com OA.

"A Athrotech é uma excelente escolha para a Bioventus à medida que continuamos a crescer na Ásia e a ampliar o nosso alcance com produtos com base em HA como o DUROLANE", disse Tony Bihl, diretor executivo da Bioventus. "A Malásia é o quarto mecado na Ásia onde a Bioventus introduziu o DUROLANE, oferecendo a ainda mais pacientes e médicos o acesso a um analgésico comprovado para a OA no joelho."

"Estamos totalmente dedicados às tecnologias que minimizam o risco e o tempo e que são úteis para os pacientes, com uma qualidade inquestionável", disse Jeff Luah, diretor da Athrotech. "O DUROLANE é seguro, as injeções nos pacientes podem ser feitas muito rapidamente e esse é um produto de injeção única projetado para oferecer um alívio potente e duradouro para a dor nos joelhos."

"A Athrotech tem experiência no ramo ortopédico associado à OA como um estado de doença, e estamos muito satisfeitos por oferecer à empresa os direitos exclusivos de distribuição do DUROLANE", disse John Nosenzo, diretor comercial da Bioventus. "O mercado tem uma mistura favorável de pacientes privados, segurados e não segurados, e esperamos crescer o nosso negócio juntos, ao longo de muitos anos."

O DUROLANE é baseado em um processo tecnológico natural, seguro e comprovado chamado NASHA®. Esse processo produz (HA) estabilizado, uma molécula que ocorre naturalmente e oferece lubrificação e amortecimento em uma articulação normal. Já foi comprovado que pode proporcionar maior redução da dor de joelho com OA em comparação com o Synvisc-One®2* e um alívio mais duradouro da dor em comparação com uma injeção de esteroides3. O DUROLANE também é seguro para séries repetidas de terapia. O uso repetido do DUROLANE não aumenta a incidência de eventos adversos.4

Sobre a Bioventus

Uma empresa da área ortobiológica, a Bioventus fornece produtos de bom custo-benefício e clinicamente comprovados que ajudam pessoas a se recuperarem de forma rápida e segura. Sua missão é fazer a diferença ajudando pacientes a retomarem e desfrutarem de uma vida ativa. Estão entre os produtos ortobiológicos da Bioventus ofertas para osteoartrite e curas cirúrgicas e não cirúrgicas de problemas ósseos. Estabelecida com base no compromisso com padrões de alta qualidade, medicina baseada em evidências e um forte comportamento ético, a Bioventus é uma parceira confiável para médicos de todo o mundo. Para obter mais informações, visite www.BioventusGlobal.com e siga a empresa no Twitter @Bioventusglobal.

Bioventus, o logotipo da Bioventus e DUROLANE são marcas comerciais registradas da Bioventus LLC. NASHA é uma marca comercial registrada da Nestle Skin Health. Synvisc-One e Synvisc são marcas registradas da Genzyme Corporation.

Resumo de indicação para uso: Tratamento sintomático de osteoartrite de joelho ou quadril branda a moderada. Não há contraindicações conhecidas. Você não deve usar o DUROLANE se tiver infecções ou doenças de pele no local da injeção. O DUROLANE ainda não foi testado em crianças, mulheres grávidas ou em etapa de amamentação. Os riscos podem incluir dor passageira, inchaço e/ou rigidez no local da injeção. As indicações apresentadas são as aprovadas na Malásia; as indicações e ofertas do produto podem variar em cada país. Consulte seu representante local da Bioventus para saber sobre o uso aprovado na região de seu interesse. Informações completas sobre prescrição podem ser encontradas na bula do produto em www.DUROLANE.com.

Referências: 1. Site da Arthritis Foundation of Malaysia, http://afm.org.my/wp/?p=77. Atualizado em 2015. Acessado em 1.º de novembro de 2018. 2. McGrath AF, McGrath AM, Jessop ZM, et al. A comparison of intra-articular hyaluronic acid competitors in the treatment of mild to moderate knee osteoarthritis. J Arthritis. 2013; 2(1):108. doi:10.4172/2167-7921.1000108. 3. Leighton R, Åkermark C, Therrien R, et. al. NASHA hyaluronic acid vs methylprednisolone for knee osteoarthritis: a prospective, multi-centre, randomized, non-inferiority trial. Osteoarthritis Cartilage. 2014; 22(1):17-25. 4. DUROLANE [bula]. Durham, NC: Bioventus LLC; 2017.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.