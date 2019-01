FLIR Systems received a delivery order totaling $27.9M from the U.S. Department of Defense for DR-SKO systems. The chemical, biological, radiological, and nuclear (CBRN) DR-SKO system provides all-hazards dismounted reconnaissance and site-assessment capability. (Photo: Business Wire)

WILSONVILLE, Ore.--(BUSINESS WIRE)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) kondigde vandaag aan dat het een leveringsorder heeft ontvangen voor 24 U.S. Army Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Dismounted Reconnaissance Sets, Kits, en Outfits (CBRN DR-SKO) systemen. De leveringsopdracht valt onder een contract van het Amerikaanse Ministerie van Defensie voor onbepaalde tijd en voor onbepaalde tijd (IDIQ) ter ondersteuning van het Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense (JPEO-CBRND) DR-SKO Program of Record. De order is gewaardeerd op 27,9 miljoen dollar, met leveringen die zich uitstrekken tot en met het derde kwartaal van 2019.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.