Bioventus lanza DUROLANE® en Malasia y selecciona a Athrotech como socio de distribución exclusivo

DUROLANE is a single-injection, hyaluronic acid product used for joint lubrication in the treatment of pain associated with knee osteoarthritis. (Photo: Business Wire)

HOOFDDORP, The Netherlands--(BUSINESS WIRE)--Bioventus, líder mundial en soluciones ortobiológicas, lanzará DUROLANE, su tratamiento con inyección única de fluido en articulaciones para la osteoartritis (osteoarthritis, OA), en Malasia y ha seleccionado a Athrotech como su socio de distribución exclusivo para el mercado.

La OA implica la descomposición o degeneración del cartílago y el líquido sinovial que amortigua y lubrica los tejidos articulares. Se estima que hasta un 20 % de la población adulta de Malasia sufre de osteoartritis y la forma más común de esta enfermedad en el país es la OA de rodilla1. Los productos a base de ácido hialurónico (hyaluronic acid, HA) como DUROLANE, ayudan a controlar el dolor en las rodillas y caderas de los pacientes con OA.

“Athrotech es el eslabón perfecto de Bioventus para que sigamos creciendo en Asia y expandiendo nuestro alcance con productos a base de HA como DUROLANE”, expresó Tony Bihl, director ejecutivo de Bioventus. “Malasia es el cuarto mercado en Asia en el que Bioventus ha introducido DUROLANE, al brindar a más pacientes y médicos acceso a un analgésico comprobado para la OA de rodilla”.

“Nos apasionan las tecnologías que minimizan el riesgo, el tiempo, son útiles para los pacientes y tienen una calidad sólida”, indicó Jeff Luah, director de Athrotech. “DUROLANE es seguro, las inyecciones para pacientes se pueden colocar muy rápidamente y es un producto de inyección única diseñado para brindar un alivio poderoso y duradero para el dolor de rodilla”.

“Athrotech cuenta con experiencia en el campo de la ortopedia asociado a la OA como un estado de la enfermedad y nos complace otorgarles los derechos de distribución exclusivos de DUROLANE”, mencionó John Nosenzo, director comercial de Bioventus. “El mercado tiene una combinación favorable de pacientes privados, pagadores y que pagan por cuenta propia, y esperamos que nuestra empresa crezca en conjunto durante muchos años”.

DUROLANE se basa en un proceso de tecnología natural, seguro y comprobado llamado NASHA®. Este proceso produce HA estabilizado que es una molécula de origen natural que brinda lubricación y amortiguación a una articulación normal. Se ha demostrado que proporciona una mayor reducción del dolor de rodilla por la OA en comparación con Synvisc-One®2* y un alivio del dolor más duradero en comparación con una inyección de esteroides3. Además, DUROLANE es seguro para cursos de terapia repetidos. El uso reiterado de DUROLANE no aumenta la frecuencia de los eventos adversos4.

Acerca de Bioventus

Bioventus es una empresa de productos ortobiológicos que ofrece productos clínicamente probados y rentables que ayudan a la gente a curarse de forma rápida y segura. Su misión es marcar la diferencia al ayudar a los pacientes a retomar y a disfrutar sus vidas activas. Entre los productos ortobiológicos de Bioventus, se incluyen ofertas para la osteoartritis y la curación de huesos quirúrgica y no quirúrgica. Con un compromiso con los altos estándares de calidad, la medicina basada en la evidencia y un fuerte comportamiento ético, Bioventus es un socio de confianza para los médicos de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.BioventusGlobal.com y siga a la empresa en Twitter @Bioventusglobal.

Bioventus, el logotipo de Bioventus y DUROLANE son marcas comerciales registradas de Bioventus LLC. NASHA es una marca comercial registrada de Nestle Skin Health. Synvisc-One y Synvisc son marcas comerciales registradas de Genzyme Corporation.

Resumen de las indicaciones de uso: Tratamiento sintomático para la osteoartritis de rodilla o cadera leve a moderada. No se conocen contraindicaciones. No debe usar DUROLANE si tiene infecciones o afecciones de la piel en el lugar de la inyección. No se ha probado DUROLANE en mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni en niños. Los riesgos pueden incluir dolores temporales, hinchazón o rigidez en el lugar de la inyección. Las indicaciones presentadas son las aprobadas en Malasia; las indicaciones y ofertas de productos varían según el país. Consulte con su representante local de Bioventus para su uso aprobado dentro de su región de interés. La información de prescripción completa se puede encontrar en la etiqueta del producto, en www.DUROLANE.com.

Referencias: 1. Sitio web de la Arthritis Foundation of Malaysia (fundación de artritis de Malasia) http://afm.org.my/wp/?p=77. Actualizada en 2015. Consultada el 1.° de noviembre de 2018. 2. McGrath AF, McGrath AM, Jessop ZM, et al.. A comparison of intra-articular hyaluronic acid competitors in the treatment of mild to moderate knee osteoarthritis. J Arthritis. 2013; 2(1):108. doi:10.4172/2167-7921.1000108. 3. Leighton R, Åkermark C, Therrien R, et. al. NASHA hyaluronic acid vs methylprednisolone for knee osteoarthritis: a prospective, multi-centre, randomized, non-inferiority trial. Osteoarthritis Cartilage. 2014; 22(1):17-25. 4. DUROLANE [prospecto]. DURHAM, Carolina del Norte: Bioventus LLC; 2017.

