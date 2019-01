FLIR Systems recebe pedido de entrega no valor total de US$ 27,9 milhões do Departamento de Defesa dos EUA para sistemas DR-SKO

FLIR Systems received a delivery order totaling $27.9M from the U.S. Department of Defense for DR-SKO systems. The chemical, biological, radiological, and nuclear (CBRN) DR-SKO system provides all-hazards dismounted reconnaissance and site-assessment capability. (Photo: Business Wire)

FLIR Systems received a delivery order totaling $27.9M from the U.S. Department of Defense for DR-SKO systems. The chemical, biological, radiological, and nuclear (CBRN) DR-SKO system provides all-hazards dismounted reconnaissance and site-assessment capability. (Photo: Business Wire)

WILSONVILLE, Ore.--(BUSINESS WIRE)--A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje que recebeu do Exército dos Estados Unidos um pedido de entrega de 24 sistemas de conjuntos, kits e vestuário de reconhecimento desmontado de ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Dismounted Reconnaissance Sets, Kits, and Outfits, CBRN DR-SKO). A encomenda se encontra sob um contrato de entrega indeterminada e quantidade indeterminada (indefinite delivery, indefinite quantity, IDIQ) com vigência de cinco anos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em apoio ao Programa de Registro DR-SKO do Escritório Executivo de Programas Conjuntos para Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense, JPEO-CBRND). O pedido tem o valor total de US$ 27,9 milhões, com entregas previstas até o terceiro trimestre de 2019.

O sistema CBRN DR-SKO é um conjunto de kits específicos para missões que caracterizam e fornecem todo o espectro de recursos de reconhecimento desmontado de CBRN utilizados pelos Serviços Conjuntos Militares dos Estados Unidos, que abrangem unidades do Exército, Marinha, Força Aérea e Fuzileiros Navais, e também equipes da Guarda Nacional de Apoio para Armas de Destruição em Massa Civil. O programa iniciou seus desenvolvimentos em 2008 com a FLIR Systems, Inc. como principal prestadora de serviços.

“Nossas soluções comprovadas de DR-SKO proporcionam tecnologias fundamentais para ajudar os soldados dos Estados Unidos a trabalharem com mais segurança em suas missões que visam assegurar o bem-estar de nosso país”, declarou Jim Cannon, presidente e diretor executivo da FLIR. “Este pedido demonstra a confiança das forças militares norte-americanas na FLIR para fornecer produtos confiáveis que garantam análises de precisão que objetivam medidas de resposta seguras e rápidas para a conclusão de suas missões tão importantes”.

Desde que o Departamento de Defesa adjudicou o contrato IDIQ original para a produção completa de CBRN DR-SKO em dezembro de 2014, a FLIR já entregou aproximadamente 200 sistemas. A produção desse mais recente pedido seguirá sendo realizada fora das instalações da FLIR em Elkridge, Maryland.

Sobre a FLIR Systems

Fundada em 1978 e sediada em Wilsonville, Oregon, a FLIR Systems é líder mundial na fabricação de sistemas de sensores que ampliam a percepção e a conscientização, ajudando a salvar vidas, aumentar a produtividade e proteger o meio ambiente. Com seus quase 3.700 funcionários, a FLIR tem como visão ser “O sexto sentido do mundo” ao utilizar imagens térmicas e tecnologias adjacentes para proporcionar soluções inovadoras e inteligentes direcionadas a segurança e vigilância, monitoramento ambiental e de condições, recreação ao ar livre, visão de máquina, navegação e detecção avançada de ameaças. Para mais informações, acesse www.flir.com e siga a empresa @flir.

Declarações prospectivas

As declarações de Jim Cannon e outras declarações constantes deste comunicado sobre o contrato e o pedido descrito acima são declarações prospectivas, de acordo com o significado a elas atribuído pela Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Essas declarações se baseiam em expectativas, estimativas e projeções atuais sobre os negócios da FLIR, fundamentadas parcialmente em pressuposições da administração. Tais declarações não constituem garantia de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas de difícil previsão. Portanto, os resultados reais poderão diferir substancialmente do que é expresso ou previsto em tais declarações prospectivas devido a diversos fatores, entre eles: a capacidade de fabricar e entregar os sistemas mencionados neste comunicado, alterações de preços de produtos da FLIR, alterações na demanda por produtos da FLIR, o composto de produtos, o impacto de produtos e preços competitivos, restrições ao fornecimento de componentes essenciais, excesso ou escassez de capacidade de produção, a capacidade da FLIR de fabricar e remeter produtos em tempo hábil, a manutenção da conformidade da FLIR com a legislação e os regulamentos dos Estados Unidos relativos a controle de exportações, bem como outros riscos discutidos periodicamente nos registros e relatórios da FLIR junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos. Além disso, tais declarações podem ser afetadas pelas condições gerais e as taxas de crescimento da indústria e do mercado, e pelas condições econômicas domésticas e internacionais. Tais declarações prospectivas tratam unicamente de dados disponíveis no momento em que são proferidas, e a FLIR não assume nenhuma obrigação de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data deste comunicado, ou por alterações adicionadas a este documento por serviços de comunicação ou provedores de serviços de internet.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.