Andersen Tax & Legal estreia na Polônia

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global fortalece sua presença crescente no Leste Europeu com a notícia de que a A2Z Tax & Legal irá adotar o nome Andersen Tax & Legal e se tornará uma firma associada da organização internacional. A Andersen Global conta com presença em aproximadamente 20 países europeus por meio de seus escritórios associados e escritórios de colaboração.

A A2Z Tax & Legal, sediada em Varsóvia, é composta por mais de 20 funcionários e cinco sócios, e tem prestado serviços tributários, jurídicos, de preços de transferência, consultoria, inclusive consultoria de IVA, devida diligência, consultoria alfandegária, fusões e aquisições, direito trabalhista, direito administrativo e avaliação. Os sócios da A2Z Tax & Legal trabalharam durante anos com a Andersen Global, e a firma assinou um contrato de colaboração na primavera passada.

"Diversos sócios da A2Z Tax & Legal e eu começamos nossas carreiras na Arthur Andersen há mais de 20 anos. Assim, aumentar a advocacia tributária e jurídica na Polônia ao abrigo do nome Andersen tem muito significado, e nos sentimos responsáveis por construir uma empresa líder no setor, não apenas para nós, mas também para as próximas gerações", disse Marcin Matyka, sócio-diretor da A2Z Tax & Legal. "Já construímos uma relação de trabalho com muitos dos atuais sócios nas firmas associadas e de colaboração da Andersen Global, inclusive nossos colegas da KSP Legal & Tax advice em Katowice, uma firma tributária e jurídica que está colaborando com a Andersen Global."

"Nossa equipe tem conexões profundas com o nome Andersen e seus valores", disse Aleksandra Kalinowska, sócia da A2Z Tax & Legal. "Quando você começa com uma base que integra os padrões mais elevados em experiência e atendimento ao cliente, isso sempre estará no centro do negócio. Ser uma firma associada da Andersen Global representa a nossa dedicação contínua a esses valores e garante que os nossos clientes recebam um atendimento perfeito em todo o mundo."

"Os nossos colegas da A2Z Tax & Legal são um grupo eficiente de profissionais que prestam um serviço líder no setor, aumentando as nossas capacidades existentes na região europeia", disse Mark Vorsatz, presidente do Conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen Tax LLC.

A Andersen Global é uma associação internacional de escritórios participantes, legalmente separados e independentes, compostos de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de quatro mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 129 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.