FLIR Systems erhält Lieferauftrag vom US-Verteidigungsministerium über 27,9 Mio. USD für DR-SKO-Systeme

FLIR Systems received a delivery order totaling $27.9M from the U.S. Department of Defense for DR-SKO systems. The chemical, biological, radiological, and nuclear (CBRN) DR-SKO system provides all-hazards dismounted reconnaissance and site-assessment capability. (Photo: Business Wire)

FLIR Systems received a delivery order totaling $27.9M from the U.S. Department of Defense for DR-SKO systems. The chemical, biological, radiological, and nuclear (CBRN) DR-SKO system provides all-hazards dismounted reconnaissance and site-assessment capability. (Photo: Business Wire)

WILSONVILLE, Ore.--(BUSINESS WIRE)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) gab heute bekannt, einen Lieferauftrag über 24 chemische, biologische, radiologische und nukleare demontierte Aufklärungssets, -kits und -ausrüstungen (CBRN DR-SKO) für die US-Armee erhalten zu haben. Der Lieferauftrag unterliegt einem über fünf Jahre laufenden Indefinite Delivery, Indefinite Quantity (IDIQ)-Vertrag des US-Verteidigungsministeriums zur Unterstützung des Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense (JPEO-CBRND) DR-SKO Program of Record. Der Auftrag hat einen Wert von 27,9 Mio. USD mit Lieferungen bis einschließlich des dritten Quartals 2019.

Das CBRN DR-SKO-System ist ein Satz missionsspezifischer Kits, die demontierte CBRN-Aufklärungsfähigkeiten des gesamten Spektrums bereitstellen, die von den U.S. Military Joint Services genutzt werden, einschließlich Einheiten innerhalb der Army, Navy, Air Force, Marines und National Guard Weapons of Mass Destruction-Civil Support Teams. Das Programm begann 2008 mit FLIR Systems, Inc. als Hauptauftragsnehmer.

„Unsere praxiserprobten DR-SKO-Lösungen bieten wichtige Technologien, die es US-Soldaten ermöglichen, ihre Mission, das Wohlergehen unseres Landes zu gewährleisten, sicherer zu erfüllen“, sagte Jim Cannon, President und CEO von FLIR. „Dieser Auftrag zeigt das Vertrauen des US-Militärs in FLIR, zuverlässige Produkte zu liefern, die genaue Analysen für sichere und schnelle Reaktionsmaßnahmen bei der Erfüllung seiner äußerst wichtigen Mission gewährleisten.“

Seit das Verteidigungsministerium im Dezember 2014 den ursprünglichen IDIQ-Produktionsauftrag für CBRN DR-SKO vergab, hat FLIR fast 200 Systeme geliefert. Die Produktion für diesen Auftrag wird weiterhin im Werk von FLIR in Elkridge, Maryland, erfolgen.

Über FLIR Systems

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilsonville, Oregon (USA). Das Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller von Sensorsystemen, die die Wahrnehmung verbessern, das Bewusstsein schärfen und dazu beitragen, Leben zu retten, die Produktivität zu steigern und die Umwelt zu schützen. Die Vision von FLIR mit seinen fast 3.700 Mitarbeitern ist es, als „sechster Sinn der Welt“ zu dienen, indem es Wärmebildkameras und angrenzende Technologien nutzt, um innovative, intelligente Lösungen für Sicherheit und Überwachung, Umwelt- und Zustandsüberwachung, Freizeitaktivitäten im Freien, maschinelles Sehen, Navigation und erweiterte Bedrohungserkennung anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen von Jim Cannon und die anderen Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf den Vertrag und oben beschriebenen Auftrag sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich der Geschäfte von FLIR, die teilweise auf Annahmen der Geschäftsführung beruhen. Diese Aussagen stellen keine Gewährleistung für zukünftige Leistungen dar und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die sich schwer vorhersagen lassen. Tatsächliche Ergebnisse können daher wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder vorhergesagten Begebenheiten abweichen, u. a. aufgrund folgender Faktoren: der Fähigkeit, die in dieser Pressemitteilung erwähnten Systeme herzustellen und zu liefern, Preisveränderungen bei Produkten von FLIR, der anhaltenden Nachfrage nach den Produkten von FLIR, dem Produktmix, den Auswirkungen von Produkten und Preisen der Konkurrenz, Engpässe bei der Verfügbarkeit wichtiger Komponenten, der übermäßigen oder mangelnden Produktionskapazität, der Fähigkeit von FLIR, Produkte zeitgemäß herzustellen und auszuliefern, FLIRs fortlaufender Einhaltung der US-amerikanischen Exportkontrollgesetze und -vorschriften, sowie anderen Risiken, die von Zeit zu Zeit in FLIRs Berichten für die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) erörtert werden. Zudem könnten solche Aussagen von den allgemeinen Branchen- und Marktbedingungen und Wachstumsraten sowie den allgemeinen Wirtschaftsbedingungen auf US-amerikanischer und internationaler Ebene beeinflusst werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie verfasst wurden, und FLIR übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen infolge von Ereignissen oder Umständen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung. Weiterhin übernimmt FLIR keine Verantwortung für Änderungen an diesem Dokument, die durch Nachrichtenagenturen oder Internetdienstanbieter vorgenommen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.