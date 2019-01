Andersen Tax & Legal istituisce la propria presenza in Polonia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global ha annunciato un ulteriore consolidamento della sua presenza crescente nell'Europa orientale a seguito dell'adozione da parte di A2Z Tax & Legal della denominazione Andersen Tax & Legal divenendo un'impresa affiliata a pieno titolo dell'organizzazione internazionale. Andersen Global è presente in una ventina di località in Europa attraverso le sue imprese affiliate e collaboranti.

Lo studio A2Z Tax & Legal, la cui sede generale è ubicata a Varsavia, impiega più di 20 dipendenti e cinque soci e fornisce servizi nelle seguenti aree: consulenza fiscale, consulenza legale, prezzi per trasferimenti, servizi di consulenza, compresa consulenza in materia d'IVA, dovere di diligenza, consulenza in materia doganale, fusioni e acquisizioni, diritto del lavoro, diritto amministrativo e valutazione. I soci di A2Z Tax & Legal collaborano con Andersen Global da svariati anni e lo studio ha sottoscritto un contratto di collaborazione la scorsa primavera.

“Io ed altri soci di A2Z Tax & Legal abbiamo avviato le nostre carriere presso Arthur Andersen più di 20 anni or sono. Pertanto, l'ampliamento dello studio di consulenza fiscale e legale in Polonia sotto il nome Andersen è molto significativo e ci sentiamo tenuti a sviluppare uno studio di prim'ordine non solo per noi, bensì anche per le generazioni a venire” ha affermato Marcin Matyka, Socio gerente presso A2Z Tax & Legal. “Intratteniamo già dei rapporti di collaborazione con molti degli attuali soci delle imprese affiliate e collaboranti di Andersen Global, compresi i nostri colleghi a Katowice di KSP Legal & Tax Advice, uno studio di consulenza legale e fiscale collaborante con Andersen Global.”

“Il nostro team ha degli stretti legami con il nome Andersen e i valori di Andersen” ha affermato Aleksandra Kalinowska, Socio presso A2Z Tax & Legal. “Quando la base di partenza poggia sui massimi standard possibili in termini sia di competenze che di servizio al cliente, tali fondamenta rimarranno per sempre. Divenire un'impresa affiliata a pieno titolo di Andersen Global rispecchia il nostro impegno costante nei confronti di questi valori e garantisce che i nostri clienti riceveranno un servizio impeccabile in tutto il mondo.”

“I nostri colleghi presso A2Z Tax & Legal sono un solido gruppo di professionisti che forniscono il miglior servizio possibile e andranno ad ampliare le nostre attuali capacità nella regione europea” ha dichiarato Mark Vorsatz, Presidente di Andersen Global e Direttore generale di Andersen Tax LLC.

Andersen Global è un’associazione di imprese affiliate indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 4.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 129 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.