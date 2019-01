Andersen Tax & Legal fait ses débuts en Pologne

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global accentue sa présence en Europe de l’Est et annonce qu’A2Z Tax & Legal va adopter la dénomination Andersen Tax & Legal et devenir cabinet membre à part entière, de l’organisation internationale. Andersen Global est implanté dans 20 pays européens par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

A2Z Tax & Legal, dont le siège est sis à Varsovie, comprend plus de 20 employés et cinq Partenaires, et propose des services dans les domaines suivants : services fiscaux et juridiques, prix de transfert, prestations de conseil, ainsi que TVA, diligence raisonnable, conseil douanier, fusions et acquisitions, droit du travail, droit administratif et évaluations. Les partenaires chez A2Z Tax & Legal travaillent avec Andersen Global depuis des années, et le cabinet a signé un Accord de collaboration au printemps dernier.

« Plusieurs Partenaires d’A2Z Tax & Legal ainsi que moi-même avons commencé notre carrière chez Arthur Andersen il y a plus de 20 ans. C’est pourquoi, le développement du cabinet fiscal et juridique en Pologne sous le nom d’Andersen revêt beaucoup de sens, et nous nous sentons responsables de créer un cabinet d’excellence, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations prochaines », a déclaré Marcin Matyka, Associé directeur chez A2Z Tax & Legal. « Nous avons déjà formé une relation de travail avec de nombreux Partenaires actuels au sein des cabinets membres et collaborateurs d’Andersen Global, notamment avec nos collègues de KSP Legal & Tax à Katowice, un cabinet juridique et fiscal collaborant avec Andersen Global. »

« Notre équipe a des connexions profondes avec le nom et les valeurs d’Andersen », a rappelé Aleksandra Kalinowska, Partenaire chez A2Z Tax & Legal. « Lorsque vous débutez en ayant pour base les normes les plus strictes, tant en termes d’expertise que de service au client, cela fait à jamais partie intégrante de votre activité. Devenir un cabinet membre à part entière, d’Andersen Global illustre notre dévouement constant en faveur de ces valeurs et garantit que nos clients recevront un service transparent partout dans le monde. »

« Nos collègues d’A2Z Tax & Legal sont un groupe solide de professionnels qui fournissent des services de premier plan augmentant nos capacités dans la région européenne », a poursuivi quant à lui Mark Vorsatz, Président d’Andersen Global et PDG d’Andersen Tax LLC.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 4 000 collaborateurs à travers le monde, et est présent dans plus de 129 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.