FLIR Systems received a delivery order totaling $27.9M from the U.S. Department of Defense for DR-SKO systems. The chemical, biological, radiological, and nuclear (CBRN) DR-SKO system provides all-hazards dismounted reconnaissance and site-assessment capability. (Photo: Business Wire)

FLIR Systems received a delivery order totaling $27.9M from the U.S. Department of Defense for DR-SKO systems. The chemical, biological, radiological, and nuclear (CBRN) DR-SKO system provides all-hazards dismounted reconnaissance and site-assessment capability. (Photo: Business Wire)

WILSONVILLE, Oregon--(BUSINESS WIRE)--

FLIR Systems riceve un ordine di consegna con un valore complessivo di 27,9 milioni di dollari dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti per sistemi di set, kit ed equipaggiamento per la ricognizione di truppe appiedate (dismounted reconnaissance sets, kits, and outfits, DR-SKO)

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) ha annunciato oggi di aver ricevuto un ordine di consegna per 24 sistemi di set, kit ed equipaggiamento per la ricognizione di truppe appiedate per armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (chemical, biological, radiological, and nuclear dismounted reconnaissance sets, kits, and outfit, CBRN DR-SKO) per l’Esercito statunitense. L’ordine di consegna è stato inoltrato ai sensi di un contratto a tempo indeterminato/quantità indeterminata (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity, IDIQ) di durata quinquennale stipulato con il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti a sostegno del Programma ufficiale per DR-SKO per la difesa contro le armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari dell’Ufficio esecutivo per i programmi congiunti (Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense, JPEO-CBRND).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.