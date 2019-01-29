寶僑公司攜11個家用產品品牌加入TerraCycle的Loop——一個環保、方便的電子購物平臺

寶僑公司 (NYSE:PG)今天宣布在多款最受歡迎的產品中引進可重複使用、可重新灌裝的包裝，作為旨在改變世界對一次性包裝和一次性廢棄物依賴的新努力的一部分。（照片：美國商業資訊）

碧浪和紡必適參與計畫，採用耐用、可重新灌裝包裝的產品在店內同樣有售，測試直接用於消費者的全新再灌裝和再利用模式。（照片：美國商業資訊）

碧浪和紡必適參與計畫，採用耐用、可重新灌裝包裝的產品在店內同樣有售，測試直接用於消費者的全新再灌裝和再利用模式。（照片：美國商業資訊）

佳僑士推出新款Crest Platinum漱口水，採用獨特配方和永續化、可重新灌裝的玻璃瓶，帶來清新口氣並預防色素沉著，在口腔護理領域推動永續性。（照片：美國商業資訊）

Cascade不斷尋找更好的方式提升洗碗體驗及環保能力，它為Cascade ActionPacs開發了全新超耐用包裝，使消費者可跳過預洗步驟。（照片：美國商業資訊）

汰漬作為美國第一的洗衣精，將攜品牌的植物配方洗衣精參與Loop系統。該洗衣精採用新款不銹鋼耐用包裝瓶，還有方便易用的扭蓋和瓶嘴。（照片：美國商業資訊）

瑞士達沃斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--寶僑公司(The Procter & Gamble Company, NYSE:PG)今天宣布在多款最受歡迎的產品中引進可重複使用、可重新灌裝的包裝，作為旨在改變世界對一次性包裝和一次性廢棄物依賴的新努力的一部分。此外，作為寶僑公司與LoopTM合作夥伴關係的一部分，雙方還將推出新的「收集和回收」循環解決方案，幫助消除浪費。LoopTM是由國際回收產業領袖TerraCycle開發的一個循環電子商務平臺。寶僑公司旗下多個最大的全球品牌，包括潘婷(PanteneTM)、汰漬(TideTM)、CascadeTM和歐樂B (Oral-BTM)都將在今年稍晚加入這個創新平臺。

Loop是同類首個全球包裝和購物循環解決方案，旨在透過收集、清洗、重新灌裝和重複使用的包裝，與現有電子商務解決方案相比，改善環境性能和便利標準。Loop還可向消費者提供相應選擇，上門收集廢舊產品，以便進一步回收或再利用。寶僑是首個加入Loop的消費品公司。

雙方在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上宣布了此項合作夥伴關係，它將進一步推動寶僑Ambition 2030永續性目標及公司致力於將傭續化意向轉化為日常積極行動的持續承諾。

寶僑公司的科學家和工程師們開發了創新的製造、包裝和經銷解決方案，不僅令消費者更加愉悅，還可方便參與的消費者實現永續化的生活方式。寶僑公司旗下11個品牌將推出一到三款與Loop合作的產品。Loop系統將於2019年中期在紐約和巴黎進行真實的市場學習試驗，以驗證和最佳化系統。

耐用包裝

潘婷、汰漬、Cascade和佳潔士(CrestTM)等最受歡迎的家用產品已設計了新型耐用可重新灌裝的包裝，採用具有新特點和功能、外觀華美的包裝瓶。

潘婷 針對其洗髮精和潤髮乳推出採用輕質耐用的獨特鋁製包裝瓶。

針對其洗髮精和潤髮乳推出採用輕質耐用的獨特鋁製包裝瓶。 汰漬 作為美國第一的洗衣精，將攜品牌的植物配方洗衣精參與Loop系統。該洗衣精採用新款不銹鋼耐用包裝瓶，還有方便易用的扭蓋和瓶嘴。

作為美國第一的洗衣精，將攜品牌的植物配方洗衣精參與Loop系統。該洗衣精採用新款不銹鋼耐用包裝瓶，還有方便易用的扭蓋和瓶嘴。 Cascade 不斷尋找更好的方式提升洗碗體驗及環保能力，它為Cascade ActionPacs開發了全新超耐用包裝，使消費者可跳過預洗步驟。

不斷尋找更好的方式提升洗碗體驗及環保能力，它為Cascade ActionPacs開發了全新超耐用包裝，使消費者可跳過預洗步驟。 佳潔士 推出新款 Crest Platinum 漱口水，採用獨特配方和永續化、可重新灌裝的玻璃瓶，帶來清新口氣並預防色素沉著，在口腔護理領域推動永續性。

推出新款 漱口水，採用獨特配方和永續化、可重新灌裝的玻璃瓶，帶來清新口氣並預防色素沉著，在口腔護理領域推動永續性。 碧浪(ArielTM)和紡必適(FebrezeTM)推出店內可使用的耐用、可重新灌裝包裝，測試直接對消費者的重新灌裝和重複使用新模式。

回收產品重新灌裝

歐樂B 作為口腔護理領域五十餘年的創新領袖，將針對其電動充電牙刷和手動牙刷測試循環解決方案。Oral-B CLIC是手動牙刷的全新代表性設計，採用包含特殊機制的耐用手柄，方便消費者僅更換牙刷刷頭。Loop平臺將回收手動和電動牙刷已使用的刷頭。

作為口腔護理領域五十餘年的創新領袖，將針對其電動充電牙刷和手動牙刷測試循環解決方案。Oral-B CLIC是手動牙刷的全新代表性設計，採用包含特殊機制的耐用手柄，方便消費者僅更換牙刷刷頭。Loop平臺將回收手動和電動牙刷已使用的刷頭。 吉列(GilletteTM)和維納斯(VenusTM)將提供耐用包裝的高級旅行包，消費者可與產品手柄一併保存。TerraCycle將向消費者收集這些儀容整理產品用過的組件和刀片以供進一步回收。

回收已使用的衛生產品

幫寶適(PampersTM)和AlwaysTM將測試從消費者家中收集已使用的衛生產品，以利用突破性的專有技術進一步回收。該技術由寶僑公司和Angelini Group的合資公司Fater開發。該技術將使用過的吸水性衛生產品轉化為二次原料，以獲得更高的應用價值。

寶僑公司副總裁兼永續發展長Virginie Helias表示：「我們在180餘年的創新和世界一流的消費者洞察力基礎上，推動實現規模化負責任消費。我們很榮幸成為首個加入這一變革性計畫、與TerraCycle合作的快消品公司，這也是我們為了加速永續化創新和推動循環解決方案，實現我們的Ambition 2030目標的眾多途徑之一。」

她繼續說道：「現在正是採取行動的時候。我們將積極利用我們的全球影響力和我們值得信賴的全球品牌的力量，推廣更具永續性的解決方案。沒有人能單打獨鬥取得成功，變革性合作夥伴關係是實現這一使命的關鍵。」

TerraCycle執行長Tom Szaky表示：「我們很高興與寶僑和其他全球品牌、零售商、基礎建設公司和世界經濟論壇合作，創造一種更負責任地消費產品的新方式。Loop的目的不僅是消除包裝廢棄物的觀念，還大幅提高了產品體驗和我們購物的便利性。透過Loop，消費者可使用特別設計的耐用、可重複使用或完全可回收包裝，負責任地消費產品。透過寶僑等值得信賴品牌的力量和影響力，我們將能夠改變消費者的習慣，達到此模式實現目標所需的規模。」

Loop的運作機制

購物 ：消費者將前往Loop網站或Loop合作零售商網站，選購現在重新設計、採用無廢棄物包裝的信賴品牌產品。

：消費者將前往Loop網站或Loop合作零售商網站，選購現在重新設計、採用無廢棄物包裝的信賴品牌產品。 接收 ：消費者收到裝在Loop獨家設計的先進購物袋內的耐用產品，避免使用紙板箱等一次性運輸材料的必要。

：消費者收到裝在Loop獨家設計的先進購物袋內的耐用產品，避免使用紙板箱等一次性運輸材料的必要。 享受 ：消費者體驗優雅和方便，還可避免扔掉包裝廢棄物。

：消費者體驗優雅和方便，還可避免扔掉包裝廢棄物。 收取 ：消費者不必清潔和丟棄包裝；消費者用完產品後，可將空包裝放入Loop購物袋。Loop將直接上門收取。

：消費者不必清潔和丟棄包裝；消費者用完產品後，可將空包裝放入Loop購物袋。Loop將直接上門收取。 清潔： Loop科學家團隊開發了專門的清潔技術，確保每件產品可安全地重複使用。

Loop科學家團隊開發了專門的清潔技術，確保每件產品可安全地重複使用。 重新灌裝、回收或重複使用：Loop可根據需要及時補充產品，並將重新灌裝的包裝瓶放入購物袋內送回給消費者。如有尿布、紙巾、刮鬍刀或牙刷組件等可回收的已使用產品，它們將被收取後重新使用或回收。

Loop平臺提供的寶僑產品 潘婷 我們的目標是讓更多女性享受「秀髮之美」(Great Hair Days)，我們持續創新並改進產品和包裝的品質。這項重要解決方案採用的洗髮精和潤髮乳包裝瓶代表了我們對海洋和環境的熱愛，完全消除了包裝廢棄物。我們與TerraCycle Loop合作，從一次性塑膠瓶過渡到耐用包裝瓶和包含灌裝系統的供應鏈，完全不會產生包裝廢棄物。獨特的新款包裝瓶採用輕質耐用鋁製成，其設計已經考慮到了在Loop系統內的清潔、重新灌裝和重複使用的問題，符合我們的整體期望和站在業界尖端的目標。 汰漬 我們深知洗衣問題對您、您的家庭和地球的重要性，因此我們創造了汰漬Purclean——具備汰漬清潔力的首款植物配方洗衣精。新款汰漬Purclean包裝瓶採用不銹鋼製成，擁有方便易用的扭蓋和瓶嘴。洗衣精用完後，您可將需要重新灌裝的瓶子放入Loop購物袋，Loop系統將負責清潔、重新灌裝並準備使用。汰漬Purclean配方適合您的整個家庭，無染料，對敏感肌膚非常溫和。汰漬Purclean洗衣精配方製作場地購買可再生風力發電，沒有任何製造廢物進入垃圾掩埋場，是有益於保護地球的選擇，其設計考慮到了我們的未來。使用汰漬Purclean，減輕地球負擔。 Cascade Cascade®一直致力於尋求提升使用體驗、透過我們超耐用包裝保護環境的途徑。當您的Cascade ActionPacs™用完之後，只需將可重複使用的包裝瓶放入Loop購物袋，Loop系統將負責清潔、消毒、重新灌裝並準備使用。Cascade Platinum ActionPacs™能強效清潔餐具上黏附24小時的食物污漬，消費者甚至可跳過預洗環節。因此，每次洗碗可節約15加侖水。按照所有洗碗機用戶預洗用水量計算，每年單是在美國即可節約高達1500萬加侖水。 佳潔士 佳潔士正引領一項更具永續性的漱口水創新。佳潔士Platinum的配方不含酒精、過氧化物和對苯二酚，可清新口氣，幫助保護牙齒避免出現污漬。佳潔士Platinum採用外型美觀且可重新灌裝的玻璃瓶包裝，還有不銹鋼瓶蓋和矽膠保護套。補充裝可直接送至消費者家中，避免以往需要自取漱口水的負擔，進一步提升消費者體驗。 碧浪 我們深知以緊湊小巧的體積實現無可挑剔清潔效果對於您、您的家人和地球的重要性，因此我們發明了碧浪洗衣凝珠(Ariel Pods)，擁有卓越清潔效果的創新洗衣精。現在，我們推出可反複使用、經久耐用的碧浪洗衣凝珠家庭裝。您在洗衣精使用完畢後，只需將可重新灌裝的外包裝放入Loop購物袋，Loop將負責清潔、消毒、重新灌裝並準備使用。無需從店內將洗衣精帶回家，洗衣完成後不會產生任何包裝廢棄物。您甚至可在低溫下使用碧浪三合一洗衣凝珠，享受碧浪無可挑剔的清潔效果。碧浪洗衣凝珠在法國工廠生產，工廠購買可再生風力發電，沒有任何製造廢物進入垃圾掩埋場，與碧浪洗衣精相比，其配方用水減少70%，設計時考慮到了未來。 請務必放在兒童無法接觸的地方。 紡必適(Febreze) 紡必適最近推出的創新產品在美國稱為Febreze ONE，在歐洲稱為Zero%，它採用可重複使用、可回收的包裝，也可透過Loop平臺銷售，展現了紡必適對於保護環境的持續承諾。Febreze ONE/Zero% 不含噴射劑和濃香，可同時用在空氣和紡織品（面料）中。它採用水基配方(90%)和專利技術，以及從玉米澱粉中提取的能捕捉氣味的成分Cyclodextrin，不僅能掩蓋氣味，還能中和並消除空氣中的異味。紡必適已加入TerraCycle回收計畫，從世界各地的垃圾掩埋場回收了超過100萬件紡必適包裝。 *資料來源：2017年10月在法國和英國進行的網路調查，221名受訪者中的63% 歐樂B 歐樂B作為口腔護理領域五十餘年的創新領袖，將針對其電動充電牙刷和手動牙刷測試循環解決方案。它攜手動牙刷類別的一款突破性重新設計產品進入Loop系統：Oral-B CLIC採用全新代表性設計，其耐用手柄使用主要以優質礦物的獨特合成材料製成，減少了塑膠廢棄物，獨特的ClicFit™機制方便消費者僅更換牙刷刷頭。Loop平臺還將同時回收手動和電動牙刷已使用的刷頭。 吉列 超過115年來，吉列提供了精密技術和無與倫比的產品性能，改善了全球超過8億男士的生活。對於Gillette Fusion5™ ProShield刮鬍刀，我們將用高級刮鬍刀旅行包替代傳統包裝，消費者可將其與刮鬍刀手柄一併保存。一次補充裝相當於一個月刮鬍子需要的刀片，當顧客需要新刮鬍刀片時，可將舊刀片放入Loop購物袋回收。 吉列維納斯 作為全球第一的女性剃毛器品牌，吉列維納斯邁出新的一步，朝吉列維納斯的品牌願景前進，即採用100%可回收或可重複使用包裝以及愉悅全球女性的耐用、永續化產品解決方案。吉列維納斯鼓勵使用耐用的剃毛器手柄和內建回收系統的刀片供應鏈。吉列維納斯推出了我們最新的創新產品——Venus Platinum Extra Smooth剃毛器。它採用維納斯首款金屬手柄，人體工學設計可增強剃毛過程中的控制力，超強耐用性確保可在女性日常個人護理中長期持久使用產品。替換裝用可重複使用的金屬罐包裝，含五片高品質刀片。在需要更換時，消費者可將刀片放入Loop購物袋，訂購新刀片，Loop也將上門收集並回收舊刀片。 幫寶適和Always 幫寶適和Always致力於環境的永續性，我們相信我們在減少塑膠廢棄物和促進循環經濟方面可以發揮作用。我們正開創一個世界一流的衛生產品回收計畫，包括嬰兒尿布和女性衛生棉和護墊，賦予已使用的產品新生命。幫寶適和Always是使用Fater最新先進技術回收尿布，以實現更高價值應用的首個吸收性衛生品牌。Fater是寶僑和Angelini的合資公司，在義大利生產幫寶適和Always產品。在Loop系統內，我們將在法國針對特定消費者群體首次測試這項技術。Loop系統將專為吸收性衛生用品(AHP)設計的耐用、可重複使用包裝箱送至您的家中，裡面裝有幫寶適和Always產品。包裝箱經特別設計，具備多重功能——採用密封包裝和碳濾網，可阻擋異味；旋轉頂蓋方便操作，提高便利性；外形設計美觀，適合所有家裝風格。您只需將用過的紙尿布和衛生棉放入箱內，裝滿之後，可要求Loop上門收集，待清潔、消毒後重新裝入新的幫寶適和Always產品並送貨上門。已使用的吸收性衛生用品將運至回收設施進一步處理。

關於寶僑

寶僑服務全球消費者。該公司擁有最強大的值得信賴的優質領先品牌組合之一，這些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飄®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳潔士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、紡必適®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飛絲®(Head & Shoulders®)、蘭諾®(Lenor®)、歐蕾®(Olay®)、歐樂B®(Oral-B®)、幫寶適®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰漬®(Tide®)、Vicks®和護舒寶®(Whisper®)。寶僑品牌在全球約70個國家設有業務部門。請造訪http://www.pg.com瀏覽有關寶僑及其品牌的最新新聞和資訊。

關於TerraCycle

TerraCycle是一家創新的廢棄物管理公司，其使命是消除廢棄物的概念。TerraCycle在21個國家的全國推展業務，與領先的消費品公司、零售商、城市和設施合作，回收從髒尿布到雪茄煙頭的各種產品和包裝，避免廢棄物掩埋或焚燒。此外，TerraCycle與領先的消費品公司合作，將回收困難的廢棄物流程（如海洋塑膠）納入其產品和包裝。TerraCycle自15年前成立以來，已獲得200多個永續發展獎項，並向學校和慈善機構捐贈了超過2500萬美元。瞭解關於TerraCycle的更多資訊或參與其回收計畫，請造訪www.terracycle.com。

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