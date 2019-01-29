宝洁公司携11个家用产品品牌加入环保、方便的电子购物平台TerraCycle Loop

宝洁公司 (NYSE:PG)今天宣布在多款最受欢迎的产品中引入可重复使用、可重新灌装的包装，作为旨在改变世界对一次性包装和一次性废弃物依赖的新努力的一部分。（照片：美国商业资讯）

碧浪和纺必适参与计划，采用耐用、可重新灌装包装的产品在店内同样有售，测试直接面向消费者的全新再灌装和再利用模式。（照片：美国商业资讯）

碧浪和纺必适参与计划，采用耐用、可重新灌装包装的产品在店内同样有售，测试直接面向消费者的全新再灌装和再利用模式。（照片：美国商业资讯）

佳洁士推出新款Crest Platinum漱口水，采用独特配方和可持续化、可重新灌装的玻璃瓶，带来清新口气并预防色素沉着，在口腔护理领域推动可持续性。（照片：美国商业资讯）

Cascade不断寻找更好的方式提升洗碗体验及环保能力，它为Cascade ActionPacs开发了全新超耐用包装，使消费者可跳过预洗步骤。（照片：美国商业资讯）

汰渍作为美国第一的洗衣液，将携品牌的植物配方洗衣液参与Loop系统。该洗衣液采用新款不锈钢耐用包装瓶，还有方便易用的扭盖和瓶嘴。（照片：美国商业资讯）

瑞士达沃斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--宝洁公司(The Procter & Gamble Company, NYSE:PG)今天宣布在多款最受欢迎的产品中引入可重复使用、可重新灌装的包装，作为旨在改变世界对一次性包装和一次性废弃物依赖的新努力的一部分。此外，作为宝洁公司与LoopTM合作伙伴关系的一部分，双方还将推出新的“收集和回收”循环解决方案，帮助消除浪费。LoopTM是由国际回收行业领袖TerraCycle开发的一个循环电子商务平台。宝洁公司旗下多个最大的全球品牌，包括潘婷(PanteneTM)、汰渍(TideTM)、CascadeTM和欧乐B (Oral-BTM)都将在今年晚些时候加入这个创新平台。

Loop是同类首个全球包装和购物循环解决方案，旨在通过收集、清洗、重新灌装和重复使用的包装，与现有电子商务解决方案相比，改善环境性能和便利标准。Loop还可向消费者提供相应选择，上门收集废旧产品，以便进一步回收或再利用。宝洁是首个加入Loop的消费品公司。

双方在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上宣布了此项合作伙伴关系，它将进一步推动宝洁Ambition 2030可持续性目标及公司致力于将可持续化意向转化为日常积极行动的持续承诺。

宝洁公司的科学家和工程师们开发了创新的制造、包装和分销解决方案，不仅令消费者更加愉悦，还可方便参与的消费者实现可持续化的生活方式。宝洁公司旗下11个品牌将推出一到三款与Loop合作的产品。Loop系统将于2019年中期在纽约和巴黎进行真实的市场学习试验，以验证和优化系统。

耐用包装

潘婷、汰渍、Cascade和佳洁士(CrestTM)等最受欢迎的家用产品已设计了新型耐用可重新灌装的包装，采用具有新特点和功能、外观华美的包装瓶。

潘婷 针对其洗发水和护发素推出采用轻质耐用铝制成的独特包装瓶。

针对其洗发水和护发素推出采用轻质耐用铝制成的独特包装瓶。 汰渍 作为美国第一的洗衣液，将携品牌的植物配方洗衣液参与Loop系统。该洗衣液采用新款不锈钢耐用包装瓶，还有方便易用的扭盖和瓶嘴。

作为美国第一的洗衣液，将携品牌的植物配方洗衣液参与Loop系统。该洗衣液采用新款不锈钢耐用包装瓶，还有方便易用的扭盖和瓶嘴。 Cascade 不断寻找更好的方式提升洗碗体验及环保能力，它为Cascade ActionPacs开发了全新超耐用包装，使消费者可跳过预洗步骤。

不断寻找更好的方式提升洗碗体验及环保能力，它为Cascade ActionPacs开发了全新超耐用包装，使消费者可跳过预洗步骤。 佳洁士 推出新款 Crest Platinum 漱口水，采用独特配方和可持续化、可重新灌装的玻璃瓶，带来清新口气并预防色素沉着，在口腔护理领域推动可持续性。

推出新款 漱口水，采用独特配方和可持续化、可重新灌装的玻璃瓶，带来清新口气并预防色素沉着，在口腔护理领域推动可持续性。 碧浪(ArielTM)和纺必适(FebrezeTM)推出店内可使用的耐用、可重新灌装包装，测试直接对消费者的重新灌装和重复使用新模式。

回收产品重新灌装

欧乐B 作为口腔护理领域五十余年的创新领袖，将针对其电动充电牙刷和手动牙刷测试循环解决方案。Oral-B CLIC是手动牙刷的全新标志性设计，采用包含特殊机制的耐用手柄，方便消费者仅更换牙刷刷头。Loop平台将回收手动和电动牙刷已使用的刷头。

作为口腔护理领域五十余年的创新领袖，将针对其电动充电牙刷和手动牙刷测试循环解决方案。Oral-B CLIC是手动牙刷的全新标志性设计，采用包含特殊机制的耐用手柄，方便消费者仅更换牙刷刷头。Loop平台将回收手动和电动牙刷已使用的刷头。 吉列(GilletteTM)和维纳斯(VenusTM)将提供耐用包装的高档旅行包，消费者可与产品手柄一并保存。TerraCycle将向消费者收集这些仪容整理产品用过的部件和刀片以供进一步回收。

回收已使用的卫生产品

帮宝适(PampersTM)和AlwaysTM将测试从消费者家中收集已使用的卫生产品，以利用突破性的专有技术进一步回收。该技术由宝洁公司和Angelini Group的合资公司Fater开发。该技术将使用过的吸水性卫生产品转化为二次原料，以获得更高的应用价值。

宝洁公司副总裁兼首席可持续发展官Virginie Helias表示：“我们在180余年的创新和世界一流的消费者洞察力基础上，推动实现规模化负责任消费。我们很荣幸成为首个加入这一变革性计划、与TerraCycle合作的快消品公司，这也是我们为了加速可持续化创新和推动循环解决方案，实现我们的Ambition 2030目标的众多途径之一。”

她继续说道：“现在正是采取行动的时候。我们将积极利用我们的全球影响力和我们值得信赖的全球品牌的力量，推广更具可持续性的解决方案。没有人能单打独斗取得成功，变革性合作伙伴关系是实现这一使命的关键。”

TerraCycle首席执行官Tom Szaky表示：“我们很高兴与宝洁和其他全球品牌、零售商、基础设施公司和世界经济论坛合作，创造一种更负责任地消费产品的新方式。Loop的目的不仅是消除包装废弃物的观念，还大大提高了产品体验和我们购物的便利性。通过Loop，消费者可使用特别设计的耐用、可重复使用或完全可回收包装，负责任地消费产品。通过宝洁等值得信赖品牌的力量和影响力，我们将能够改变消费者的习惯，达到此模式实现目标所需的规模。”

Loop的运作机制

购物 ：消费者将前往Loop网站或Loop合作零售商网站，选购现在重新设计、采用无废弃物包装的信赖品牌产品。

：消费者将前往Loop网站或Loop合作零售商网站，选购现在重新设计、采用无废弃物包装的信赖品牌产品。 接收 ：消费者收到装在Loop独家设计的先进购物袋内的耐用产品，避免使用纸板箱等一次性运输材料的必要。

：消费者收到装在Loop独家设计的先进购物袋内的耐用产品，避免使用纸板箱等一次性运输材料的必要。 享受 ：消费者体验优雅和方便，还可避免扔掉包装废弃物。

：消费者体验优雅和方便，还可避免扔掉包装废弃物。 收取 ：消费者不必清洁和丢弃包装；消费者用完产品后，可将空包装放入Loop购物袋。Loop将直接上门收取。

：消费者不必清洁和丢弃包装；消费者用完产品后，可将空包装放入Loop购物袋。Loop将直接上门收取。 清洁： Loop科学家团队开发了专门的清洁技术，确保每件产品可安全地重复使用。

Loop科学家团队开发了专门的清洁技术，确保每件产品可安全地重复使用。 重新灌装、回收或重复使用：Loop可根据需要及时补充产品，并将重新灌装的包装瓶放入购物袋内送回给消费者。如有尿布、卫生巾、剃须刀或牙刷部件等可回收的已使用产品，它们将被收取后重新使用或回收。

Loop平台提供的宝洁产品 潘婷 我们的目标是让更多女性享受“秀发之美”(Great Hair Days)，我们持续创新并改进产品和包装的品质。这项重要解决方案采用的洗发水和护发素包装瓶代表了我们对海洋和环境的热爱，完全消除了包装废弃物。我们与TerraCycle Loop合作，从一次性塑料瓶过渡到耐用包装瓶和包含灌装系统的供应链，完全不会产生包装废弃物。独特的新款包装瓶采用轻质耐用铝制成，其设计已经考虑到了在Loop系统内的清洁、重新灌装和重复使用的问题，符合我们的整体期望和站在业界前列的目标。 汰渍 我们深知洗衣问题对您、您的家庭和地球的重要性，因此我们创造了汰渍Purclean——具备汰渍清洁力的首款植物配方洗衣液。新款汰渍Purclean包装瓶采用不锈钢制成，拥有方便易用的扭盖和瓶嘴。洗衣液用完后，您可将需要重新灌装的瓶子放入Loop购物袋，Loop系统将负责清洁、重新灌装并准备使用。汰渍Purclean配方适合您的整个家庭，无染料，对敏感肌肤非常温和。汰渍Purclean洗衣液配方制作场地购买可再生风力发电，没有任何制造废物进入垃圾填埋场，是有益于保护地球的选择，其设计考虑到了我们的未来。使用汰渍Purclean，减轻地球负担。 Cascade Cascade®一直致力于寻求提升使用体验、通过我们超耐用包装保护环境的途径。当您的Cascade ActionPacs™用完之后，只需将可重复使用的包装瓶放入Loop购物袋，Loop系统将负责清洁、消毒、重新灌装并准备使用。 Cascade Platinum ActionPacs™能强效清洁餐具上粘附24小时的食物污渍，消费者甚至可跳过预洗环节。因此，每次洗碗可节约15加仑水。按照所有洗碗机用户预洗用水量计算，每年单是在美国即可节约高达1500万加仑水。 佳洁士 佳洁士正引领一项更具可持续性的漱口水创新。佳洁士Platinum的配方不含酒精、过氧化物和对苯二酚，可清新口气，帮助保护牙齿避免出现污渍。佳洁士Platinum采用外型美观且可重新灌装的玻璃瓶包装，还有不锈钢瓶盖和硅胶保护套。补充装可直接送至消费者家中，避免以往需要自取漱口水的负担，进一步提升消费者体验。 碧浪 我们深知以紧凑小巧的体积实现无可挑剔清洁效果对于您、您的家人和地球的重要性，因此我们发明了碧浪洗衣凝珠(Ariel Pods)，拥有卓越清洁效果的创新洗衣液。现在，我们推出可反复使用、经久耐用的碧浪洗衣凝珠家庭装。您在洗衣液使用完毕后，只需将可重新灌装的外包装放入Loop购物袋，Loop将负责清洁、消毒、重新灌装并准备使用。无需从店内将洗衣液带回家，洗衣完成后不会产生任何包装废弃物。您甚至可在低温下使用碧浪三合一洗衣凝珠，享受碧浪无可挑剔的清洁效果。碧浪洗衣凝珠在法国工厂生产，工厂购买可再生风力发电，没有任何制造废物进入垃圾填埋场，与碧浪洗衣液相比，其配方用水减少70%，设计时考虑到了未来。 请务必放在儿童无法接触的地方。 纺必适(Febreze) 纺必适最近推出的创新产品在美国称为Febreze ONE，在欧洲称为Zero%，它采用可重复使用、可回收的包装，也可通过Loop平台销售，体现了纺必适对于保护环境的持续承诺。Febreze ONE/Zero% 不含喷射剂和浓香，可同时用在空气和纺织品（面料）中。它采用水基配方(90%)和专利技术，以及从玉米淀粉中提取的能捕捉气味的成分Cyclodextrin，不仅能掩盖气味，还能中和并消除空气中的异味。纺必适已加入TerraCycle回收计划，从世界各地的垃圾填埋场回收了超过100万件纺必适包装。 *资料来源：2017年10月在法国和英国进行的互联网调查，221名受访者中的63% 欧乐B 欧乐B作为口腔护理领域五十余年的创新领袖，将针对其电动充电牙刷和手动牙刷测试循环解决方案。它携手动牙刷类别的一款突破性重新设计产品进入Loop系统：Oral-B CLIC采用全新标志性设计，其耐用手柄使用主要基于优质矿物的独特合成材料制成，减少了塑料废弃物，独特的ClicFit™机制方便消费者仅更换牙刷刷头。Loop平台还将同时回收手动和电动牙刷已使用的刷头。 吉列 超过115年来，吉列提供了精密技术和无与伦比的产品性能，改善了全球超过8亿男士的生活。对于Gillette Fusion5™ ProShield剃须刀，我们将用高档剃须刀旅行包替代传统包装，消费者可将其与剃须刀手柄一并保存。一次补充装相当于一个月剃须需要的刀片，当顾客需要新剃须刀片时，可将旧刀片放入Loop购物袋回收。 吉列维纳斯 作为全球第一的女性剃毛器品牌，吉列维纳斯迈出新的一步，朝吉列维纳斯的品牌愿景前进，即采用100%可回收或可重复使用包装以及愉悦全球女性的耐用、可持续化产品解决方案。吉列维纳斯鼓励使用耐用的剃毛器手柄和内置回收系统的刀片供应链。吉列维纳斯推出了我们最新的创新产品——Venus Platinum Extra Smooth剃毛器。它采用维纳斯首款金属手柄，人体工学设计可增强剃毛过程中的控制力，超强耐用性确保可在女性日常个人护理中长期持久使用产品。替换装用可重复使用的金属罐包装，含五片高品质刀片。在需要更换时，消费者可将刀片放入Loop购物袋，订购新刀片，Loop也将上门收集并回收旧刀片。 帮宝适和Always 帮宝适和Always致力于环境的可持续性，我们相信我们在减少塑料废弃物和促进循环经济方面可以发挥作用。我们正开创一个世界一流的卫生产品回收计划，包括婴儿尿布和女性卫生巾和护垫，赋予已使用的产品新生命。帮宝适和Always是使用Fater最新先进技术回收尿布，以实现更高价值应用的首个吸收性卫生品牌。Fater是宝洁和Angelini的合资公司，在意大利生产帮宝适和Always产品。在Loop系统内，我们将在法国针对特定消费者群体首次测试这项技术。Loop系统将专为吸收性卫生用品(AHP)设计的耐用、可重复使用包装箱送至您的家中，里面装有帮宝适和Always产品。包装箱经特别设计，具备多重功能——采用密封包装和碳过滤器，可阻挡异味；旋转顶盖方便操作，提高便利性；外形设计美观，适合所有家装风格。您只需将用过的纸尿布和卫生巾放入箱内，装满之后，可要求Loop上门收集，待清洁、消毒后重新装入新的帮宝适和Always产品并送货上门。已使用的吸收性卫生用品将运至回收设施进一步处理。

关于宝洁

宝洁服务全球消费者。该公司拥有最强大的值得信赖的优质领先品牌组合之一，这些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飘®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳洁士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、纺必适®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飞丝®(Head & Shoulders®)、兰诺®(Lenor®)、玉兰油®(Olay®)、欧乐-B®(Oral-B®)、帮宝适®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰渍®(Tide®)、Vicks®和护舒宝®(Whisper®)。宝洁品牌在全球约70个国家设有业务部门。请访问http://www.pg.com浏览有关宝洁及其品牌的最新新闻和信息。

关于TerraCycle

TerraCycle是一家创新的废弃物管理公司，其使命是消除废弃物的概念。TerraCycle在21个国家的全国开展业务，与领先的消费品公司、零售商、城市和设施合作，回收从脏尿布到雪茄烟头的各种产品和包装，避免废弃物填埋或焚烧。此外，TerraCycle与领先的消费品公司合作，将回收困难的废弃物流程（如海洋塑料）纳入其产品和包装。TerraCycle自15年前成立以来，已获得200多个可持续发展奖项，并向学校和慈善机构捐赠了超过2500万美元。了解关于TerraCycle的更多信息或参与其回收计划，请访问www.terracycle.com。

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