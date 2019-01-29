Razer Gold與網易遊戲建立全球合作關係　促進新興市場業務發展

香港--(BUSINESS WIRE)--全球領先的玩家生活潮流品牌Razer™（雷蛇，港交所代號：01337）宣佈，中國領先遊戲公司網易遊戲已加入Razer Gold虛擬信用積分平台。Razer Gold作為全球其中一個最大的遊戲虛擬信用積分平台，正式為網易遊戲提供全新支付渠道，並將與網易遊戲合作，為玩家帶來更多特別優惠。

雙方的全球合作關係進一步鞏固Razer Gold為遊戲及內容公司首選合作夥伴的地位，特別於新興市場。Razer Gold將支援由網易遊戲開發的遊戲，包括著名的《終結者2：審判日》1（電腦及手機版本）。玩家將可透過Razer Gold於遊戲內額外付費，並透過Razer Gold增值以獲取獨家雷蛇主題的遊戲內產品。Razer Gold將與網易遊戲緊密合作，透過發揮雷蛇品牌地位及對玩家行為的獨特理解，為玩家帶來一系列為玩家而設的獨家優惠。

Razer Gold仍然是玩家購買遊戲和在應用程式內交易最物有所值的方式之一。玩家利用當地貨幣每充值1元即可獲取1枚Razer Gold，玩家將以他們最熟悉的貨幣來為賬戶增值或購買遊戲。除更多獎賞外，玩家更可透過使用Razer Gold來獲取獨家的遊戲內產品。同時，玩家每花費一枚Razer Gold，即可獲得一個Razer Silver獎賞積分，可用作兌換雷蛇裝備、折扣優惠券及獨家產品等。

1 資料來源： Sensor Tower’s Store Intelligence，https://sensortower.com/blog/rules-of-survival-revenue-75-million

關於Razer（雷蛇）

Razer™（雷蛇）是全球領先的玩家生活潮流品牌。

Razer三頭蛇商標在全球遊戲和電競社區中是最廣為人知的標誌之一。Razer的粉絲遍佈於各大洲，公司已成功設計及打造了全球最大規模、以玩家為主的硬件、軟件和服務生態系統。

屢獲殊榮的Razer硬件產品包括高性能個人電腦與遊戲主機的外置產品、Razer Blade靈刃系列遊戲筆記本電腦以及Razer Phone。Razer的軟件平台擁有超過5,000萬名註冊用戶，其中包括物聯網平台Razer Synapse雷雲、RGB燈光技術系統Razer Chroma以及遊戲優化及啟動程式Razer Cortex雷遊。Razer的服務包括Razer Gold 虛擬信用積分服務，Razer Gold是全球最大的虛擬信用積分分銷網絡之一。Razer Pay是專為年輕人及千禧一代而設的電子錢包。Razer Game Store是唯一一家為遊戲玩家提供獎賞的遊戲商店。

Razer（股份代號 1337）創立於2005年，雙總部分別設於三藩市及新加坡，在全球各地擁有15個辦事處，在美國、歐洲和中國被譽為領先的遊戲品牌，並已在香港聯合交易所主板上市。

關於網易遊戲

2001年，網易在綫游戲事業部正式成立，目前已成長為全球領先的游戲開發與發行公司。網易自主研發了《夢幻西游》電腦版、《大話西游2經典版》、《天下3》、《新倩女幽魂》等數十款熱門端游，以及《夢幻西游》手游、《大話西游》手游、《倩女幽魂》手游、《陰陽師》、《荒野行動》、《終結者2：審判日》、《率土之濱》等上百款備受玩家喜愛的手游，更獨家代理了《魔獸世界》、《爐石傳說》、《守望先鋒》、《我的世界》等多款風靡全球的游戲。